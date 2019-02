Renzi scarica Bonaccini: “Non apprezzo il disegno sull’autonomia regionale”

La proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sulla cosiddetta “autonomia differenziata”, che dovrebbe portare ad attribuire a queste ultime una serie di competenze (l’Emilia-Romagna ne ha chieste 15 sulle 23 disponibili, le altre due regioni a trazione leghista invece 23 su 23), sta incontrando parecchie resistenze, in primis quella del Movimento 5 Stelle; ma da sabato 16 febbraio si è aggiunta una voce critica in più, quella dell’ex presidente del consiglio ed ex segretario del Pd Matteo Renzi.

Presentando il suo libro – il saggio “Un’altra strada” – proprio tra Emilia-Romagna e Veneto, infatti, Renzi si è espresso negativamente sul progetto di autonomia regionale proposto dalle tre Regioni del nord, senza risparmiare critiche né all’ex premier Gentiloni (suo successore a Palazzo Chigi) né all’attuale presidente emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini, che pure fu uno dei suoi fedelissimi – nonché l’unico governatore del Pd tra le tre Regioni che hanno avanzato la richiesta di maggiore autonomia per i rispettivi territori.

Parlando a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, Renzi ha precisato di non aver “mai apprezzato quel disegno”, aggiungendo che si tratta di “un percorso che non ho fatto e che non avrei fatto” e precisando che il progetto “fu una discussione aperta con il governo Gentiloni, non con il mio governo”.

Una bocciatura in piena regola, dunque, a cui ha replicato a stretto giro con un post su Facebook lo stesso Bonaccini, secondo cui invece l’autonomia differenziata “farebbe bene alla Regione”: per il presidente dell’Emilia-Romagna, in ogni caso, il progetto di autonomia emiliano-romagnolo “è del tutto diverso da quello di Lombardia e Veneto. Si parla delle tre proposte di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto come se fossero un tutt’uno, ma è un disegno diverso: basta leggere”.