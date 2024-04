Reggio, Tarquini: centro storico abbandonato

A margine della visita alla mostra fotografica “Gli sfitti” di Gianni Marconi, allestita negli spazi di ARTyou di Daniela Ambrosetti in via Gazzata a pochi passi dalla splendida chiesa di Sant’Agostino, Giovanni Tarquini, candidato per tutta l’area del centrodestra e alla guida di una lista civica per il Comune di Reggio Emilia, interviene in merito alla situazione in cui versa il centro storico cittadino.

“Questa mostra, realizzata da Gianni Marconi con autentico spirito costruttivo, ci restituisce purtroppo l’immagine di una città abbandonata o in via di abbandono – ha commentato l’avv. Giovanni Tarquini – Questa è la prova fotografica del percorso che ha portato la città alla condizione attuale, ma è importante risalire alle cause che hanno determinato questa situazione per lavorare all’individuazione di soluzioni moderne, che non trascurino il valore delle nostre tradizioni, vera bellezza del nostro territorio. Per fare questo occorre garantire l’accessibilità non solo per i residenti ma anche per i lavoratori che hanno le proprie attività in centro storico o che vogliono lavorare in centro storico. Adesso è arrivato il momento di impegnarci tutti e lavorare insieme per invertire la rotta e restituire attrattività al centro cittadino – continua Tarquini – non sarà facile, ma a Reggio Emilia ci sono tante persone esperte e competenti che hanno voglia di mettersi in gioco per contribuire a migliorare la situazione asfittica in cui versa la città”.



“Applaudiamo quindi al coraggio delle imprenditrici Lorella Braglia ed Elisa Tribuzio che a giorni apriranno una nuova sede del Forno Stria in via San Carlo – conclude Tarquini – è sicuramente una grande sfida e come tutte le sfide comportano rischi e sacrifici, ma sono sicuro che la loro iniziativa imprenditoriale aprirà la strada a molti altri”.

Giovanni Tarquini – breve profilo

Giovanni Tarquini, 56 anni, è sposato con Clizia e ha tre figli: Alessandro, Elisa, Nicolò.

Avvocato dal 1996, iscritto all’Albo Speciale dei Cassazionisti dal 2008, è vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e componente dell’Organismo Congressuale Forense, che rappresenta e tutela gli interessi dell’Avvocatura e della società italiana.

Esperto penalista, esercita l’attività a livello nazionale e interviene in qualità di relatore a convegni e iniziative in ambito forense e accademico.

Animato da valori e principi di ispirazione cattolica e liberale, sostiene attivamente progetti e iniziative per lo sviluppo e la crescita sostenibile della città.

La sua attenzione è rivolta in particolare ai temi della sicurezza e del mondo giovanile; temi che, così come altri, vanno affrontati e gestiti con un approccio innovativo e migliorativo, nel massimo rispetto di tutto ciò che di buono è stato già realizzato.

Il suo progetto è aperto a tutti i cittadini pronti a mettersi in gioco e ad impegnarsi in modo costruttivo per il bene della città e nell’interesse delle generazioni future.