Ondata di caldo, i consigli per la salute

Sono 20 su 27, tra quelle monitorate, le città che oggi conquisteranno il bollino rosso a causa dell’ondata di caldo anomalo che sta interessando tutta la penisola.

A quello di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo, si aggiungono Napoli, Venezia e Verona.

☀️Per un’estate in sicurezza #ProteggiamocidalCaldo anche in casa e sui luoghi di lavoro!

✅Scherma le finestre con tende ma non bloccare il passaggio dell’aria.

✅Evita le temperature troppo basse dell’aria condizionata! Segui i nostri consigli!https://t.co/Mwjz900b2H pic.twitter.com/DrUGeN7d1u — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) July 16, 2023

Per domani arriveranno a 23 i centri con allerta di livello 3, quello in cui il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione. Alla lista si sommeranno Catania, Civitavecchia e Torino.

In arancione Bari, Catania, Civitavecchia, Milano, Reggio Calabria e Torino.

Le raccomandazioni del Ministero della Salute

Per fronteggiare al meglio gli effetti del caldo sulla salute , il Ministero della Salute ha diramato una circolare a tutte le Regioni che contiene una serie di raccomandazioni per rafforzare la risposta ordinaria alle richieste di assistenza sanitaria nei giorni più torridi, in particolare da parte di soggetti vulnerabili.

Tra queste, è fortemente consigliata l’attivazione del “codice calore”, ovvero un percorso assistenziale preferenziale e differenziato nei Pronto Soccorso . Caldeggiata anche l’attivazione degli ambulatori territoriali 7 giorni su 7 – h12 per accessi relativi agli effetti del caldo; il potenziamento del servizio di guardia medica; la riattivazione delle USCAR per favorire l’assistenza domiciliare ed evitare l’accesso inappropriato ai Pronto Soccorso.

La circolare indica anche di dare massima diffusione alla campagna di comunicazione predisposta dal Ministero della Salute “Proteggiamoci dal caldo” per una capillare informazione ai cittadini sui comportamenti da adottare per affrontare e difendersi dall’ondata di calore.

Si ricorda che ogni giorno sul portale del Ministero della Salute sono pubblicati i bollettini caldo attivati dal 15 maggio e che proseguiranno fino al 15 settembre.