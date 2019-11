Emilia: allerta rossa, occhi puntati sul Po

Prosegue il monitoraggio nella pianura emiliana dove sta passando in queste ore la piena del fiume Po ed è attiva l’allerta rossa per criticità idraulica.

In corso il passaggio del colmo di piena del fiume Po, attestato intorno ai 7,75 metri: attivo il monitoraggio del fronte arginale e dei fontanazzi. A Boretto scuole aperte https://t.co/jtYND2OsuT ☎️ Per segnalazioni/informazioni: Centro operativo comunale tel. 0522-963725 — Comune di Boretto (@BorettoTw) November 27, 2019

Alle 8.45, informa il Comune di Guastalla, nel Reggiano, le acque hanno raggiunto 7,75 metri sormontando la Cinta Boschetto e poi defluendo verso il parcheggio Ragazzi del Po. Confermata, come previsto dall’amministrazione, la chiusura precauzionale dei ponti. Al lavoro per tutta la notte la Protezione Civile che anche a Brescello, sempre in provincia di Reggio Emilia, ha controllato il fiume. In questo territorio già ieri è stata evacuata la frazione di Ghiarole, oltre 200 persone e oggi le scuole sono chiuse. Anche nel Ferrarese sono state evacuate le aree golenali si tengono d’occhio gli argini. Alle 11 è in programma un vertice, a cui parteciperanno Regione Emilia-Romagna, Protezione Civile e Aipo, per fare il punto della situazione.

Allerta meteo ‘rossa’ prorogata di altre 24 ore in Emilia-Romagna, quindi per tutta la giornata di mercoledì 27 novembre fino alla mezzanotte, per il passaggio della piena del Po.

L’allerta, secondo l’ultimo bollettino di Protezione civile regionale e Arpae, riguarda tutta l’asta del Po. Il transito della piena si prevede con livelli idrometrici superiori alla soglia ‘3’. Nella sezione di Piacenza è atteso un livello ‘2’.

Due ponti nel Reggiano saranno chiusi dalle 17, in concomitanza con il transito della piena del Po. Lo comunica la Provincia di Reggio Emilia: la misura riguarda il ponte tra Guastalla e Dosolo e quello tra Boretto e Viadana, chiusi al traffico per tutti i mezzi. Per quell’ora, in base alle stime di Aipo e dell’Agenzia regionale di protezione civile, si prevede infatti che la piena del Po si avvicini, all’idrometro di Boretto, al livello di 7,5 metri. Sempre dalle 17 verranno chiuse al transito la Sp 111 Asse di Val D’Enza – dalla rotatoria all’intersezione con la ex Sp 62R (via Argine Cisa) in direzione del viadotto sul Po, fino al confine provinciale – e la Sp 35 Guastalla-ponte Po, dall’intersezione con la Sp 62R della Cisa in direzione del viadotto sul Po, fino al confine provinciale.