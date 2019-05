Neve a maggio e pioggia battente, allerta in Emilia. Monitorati i fiumi

Estesa fino alla mezzanotte di domani l’allerta meteo arancione – emessa dall’Arpae e della Protezione Civile regionale – per la Romagna e l’Emilia orientale.



Nel dettaglio la discesa di aria fredda polare da Nord sta determinando condizioni di forte instabilità con la previsione di precipitazioni diffuse di moderata-forte intensità con locali rovesci temporaleschi sull’Appennino Centrorientale e e nevicate al di sopra dei 700-800 metri sui settori appenninici centro-occidentali, con accumuli anche di 30 cm sull’alto Appennino.

Sui settori orientali sono previsti inoltre venti forti da nord est con raffiche attorno a 90 km/h e mare agitato con onde alte tra i 2 e i 3 metri. Per la giornata di domani deboli precipitazioni interesseranno solo la Romagna e limitatamente alle prime ore mentre i venti e lo stato del mare rientreranno sotto i valori di soglia già dal mattino.

Nevicate intense sull’autostrada A1 Panoramica tra Pian Del Voglio ed Aglio – sul crinale tra Emilia-Romagna e Toscana – e più deboli tra Rioveggio e Pian Del Voglio e su tutta la A1 Direttissima. E’ quanto rende noto, sul suo sito, Autostrade per l’Italia che evidenzia come una perturbazione di origine artica stia interessando il Nord Italia determinando precipitazioni nevose anche a quote autostradali. A causa della neve, viene spiegato, “in collaborazione con la Polizia Stradale, sono in atto i provvedimenti di divieto di circolazione per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate sulla A1 Panoramica tra Pian del Voglio e il bivio con la A1 Direttissima”.

I mezzi spartineve della Provincia di Modena sono al lavoro dal pomeriggio 5 maggio su tutta la rete delle strade provinciali dell’Appennino e in diverse zone collinari. Sino ad ora, spiega una nota, sono caduti – in media – dai 15 ai 25 centimetri di neve con punte di 35 centimetri a Frassinoro lungo la provinciale 324 al passo delle Radici. Gli operatori stanno intervenendo in diversi tratti per eliminare rami spezzati caduti sulla strada sotto il peso della neve.



Non si segnalano situazioni particolarmente critiche e tutte le strade provinciali sono percorribili: in alcune zone la pioggia sta sciogliendo la neve in altre, come a Pavullo, sta ancora nevicando intensamente e si circola con gomme da neve o catene. Vicino a Casona di Marano una parte di una corsia della strada provinciale 4 Fondovalle Panaro si è allagata dall’acqua scesa da un versante a monte della strada; sul posto si è intervenuto e si favorito il deflusso delle acque e regolare il traffico che comunque scorre normalmente.