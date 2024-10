Nel weekend torna Reggio Emilia in fiore

Torna Reggio Emilia, appuntamento per tutti gli appassionati dal pollice verde e per i curiosi, che potranno contare su un’offerta variegata e insolita davvero ampia anche per questa stagione. Sabato 5 e domenica 6 ottobre, in Piazza Prampolini e Piazza Martiri del 7 Luglio, si terrà la manifestazione organizzata da Piazze in Fiore, con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia, che colora il centro storico, trasformandolo in un giardino unico e straordinario. Un’edizione, quella autunnale, che si farà sicuramente apprezzare dal pubblico grazie alle sue particolarità.

L’autunno è il periodo perfetto per le erbe aromatiche e per piantare i bulbi e per le tante piante che fioriscono in questa stagione, che coloreranno gli spazi interni ma anche esterni, per i mesi più freddi.

Saranno proprio gli esperti floricoltori a consigliare nella scelta e nella cura per mantenerle rigogliose e tutto l’inverno.

Il ciclamino, ad esempio, una delle più diffuse piante invernali vive 4-5 anni e i suoi inconfondibili fiori sbocciano per tutta la stagione fredda, fino ad aprile.

Piene di fascino e sempre apprezzatissime, le Orchidee che spesso considerate di difficile coltivazione, invece possono crescere in qualsiasi luogo. Con le giuste possono avere lunghe fioriture, fino a oltre tre mesi e rifiorire di nuovo nella stagione successiva. A Modena si potranno acquistare anche orchidee rare e particolari come l’orchidea Vanda o l’orchidea Theatro alta più di un metro, oltre due anni di cure amorevoli nelle serre unisce uno sviluppo impressionante di tanti strati di foglie e almeno tre rami colmi di fiori.

Le Calathea: la Insignis con le sue foglie lunghe e arrotondate, di un verde intenso nella parte superiore e di un rosso bordeaux nella parte inferiore. La Calathea Makoiana nota anche come pianta di pavone è diventata un must nell’arredo green anche in Europa, così come la Calathea Dottie con particolari striature magenta.

La Monstera variegata presente alla manifestazione anche con un esemplare dalle dimensioni molto estese, una pianta tropicale molto amata per la sua estetica unica e l’aspetto decorativo grazie alle sue grandi foglie lucide, che presentano una combinazione di verde e bianco crema o giallo con tagli sulla superfice.

L’Alocasia Zebrina è una pianta d’appartamento sempreverde, originaria delle aree tropicali del Sud-est asiatico; possiede eleganti striature sui fusti, di colore giallo e nero, simili alle strisce sul mantello delle zebre, che generano foglie a punta di freccia e di colore verde scuro lucido. Predilige ambienti luminosi, schermata nei mesi/ore di forte insolazione.

E ancora: Peperomia watermelon, Syngonium Rosa, Cissus rampicante da interno, Alocasie rossa Yucatan princess e Philodendro wasrschewickzy, tutte piante davvero rare che normalmente si trovano solo online.

Sarà presente anche uno dei pochissimi produttori di piante carnivore in Italia, disponibile a dare tanti consigli su come coltivare e mantenere attive queste particolari esemplari come la Sarracenia, la Dionea, la Drosera e la Nepentes.

Tante anche le idee verdi per completare con gusto il design casalingo: i kokedama, particolare tipo di bonsai senza vaso, piccole creazioni verdi e sferiche e le tillandsie dai lunghi filamenti. Sopranominate “Figlie dell’aria” perché non presentano alcun apparato radicale sotterraneo. Hanno inoltre proprietà benefiche testate da studi scientifici, purificano l’ambiente da fumo delle sigarette, inquinamento e onde elettromagnetiche. Apprezzatissima dai più giovani l’Alga di Marimo, la piccola alga rotonda considerato simbolo dell’amore oltre che un portafortuna, sia in vasetti che in ciondoli ampolle da portare sempre con sé.

Molto richiesti i bonsai di ogni forma e varierà: aceri, ginepri, larice orientale e tante altre autoctone ed esotiche.

Tipici di questo mese gli aster, dai colori sgargianti, originari del Nord America. La maggior parte degli Aster perenni sono resistenti alle basse temperature, arrivano infatti fino a circa -15/-20°C. Il vero nemico di queste piante durante l’inverno è più l’umidità rispetto al freddo.

Poi viole ed erica, anch’esse perenni e spesso utilizzati per decorare balconi e giardini anche nella stagione più fredda.

Bulbi da interrare in autunno, chiamati anche bulbi invernali o primaverili, perché si piantano in autunno per fiorire tra inverno e primavera come Anemoni, Crocus, Muscari, Bucaneve, Tulipani, Narcisi, Giacinti ed Iris.

Presenti anche le piante mediterranee come cickas, ulivi, agrumi, fichi d’india, kenzie, azalee e tantissime zucche colorate e assai ornamentali.

Per gli appassionati di cucina a Reggio Emilia in Fiore sarà l’occasione di acquistare piante aromatiche in centinaia di particolarità, dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, pomodori e tante tipologie di peperoncini in vari livelli di piccantezza. Ma anche qualcosa di insolito come l’erba oliva, che profuma di olive taggiasche, o la paederia lanuginosa dal caratteristico odore che ricorda il formaggio. Il fiore elettrico con i fiori frizzanti in tendenza per anche per arricchire cocktails e piatti gourmet e il nasturzio utilizzato da tanti chef con il suo fiore piccante.

Presenti anche piante di agrumi come limoni, arance, olivi e ancora alberi e arbusti da giardino, yukka e aceri.

Infine Reggio Emilia in Fiore ospiterà vari, tra i più importanti, produttori di piante grasse, succulenti, cactacee in Italia, in tantissime varietà e misure, in grado di soddisfare le richieste dei collezionisti come ricercate e da collezione come le adromiscus e le copiapoe.

La manifestazione comprende come ogni anno anche selezionatissimi stand di artigianato a tema, terriccio, arredi e decorazioni in ferro, terracotta e bijoux, e una gustosa passeggiata tra le delizie delle nostre regioni italiane: focaccia genovese e farinata, specialità dalla Sardegna, prodotti ittici dalla Sicilia e birra artigianale di eccellenza.

Ingresso libero

Orario continuato dalle 9 alle 20