Morto Giovanni Bissoni, storica guida della sanità in Emilia-Romagna

È morto Giovanni Bissoni. Aveva 70 anni, era nato a Cesenatico nel 1953, e per 15 è stato assessore regionale alla sanità in Emilia-Romagna. Era malato da tempo.

Bissoni, che per alcuni anni è stato sindaco anche nella sua Cesenatico, ha legato la sua storia politica alla sanità dell’Emilia-Romagna: dal 1995 al 2010 è stato infatti alla guida dell’assessorato, con tre diversi presidenti, Pier Luigi Bersani, Antonio La Forgia e Vasco Errani. In seguito ha lavorato come presidente di Agenas e anche in veste di amministratore o commissario, per molti istituti e ha svolto il ruolo di sub commissario per il rientro del debito sanitario della Regione Lazio oltre ad aver collaborato come consulente del Ministro Speranza. La sua esperienza lo ha portato anche a ricoprire incarichi nazionali: è stato presidente dell’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) dal 2012 al 2014 e consigliere di amministrazione dell’Aifa dal 2009 al 2014.

Venerdì a Cesenatico il feretro sarà nella sala convegni del Museo della Marineria dove la cittadinanza e gli amici potranno salutarlo prima di una cerimonia di saluto prevista alle 15 nel cortile del Museo. Per quella giornata il sindaco Gozzoli proclamerà il lutto cittadino. Bissoni è stato sindaco dal 1977 al 1979 e poi dal 1983 al 1990 e proprio al Museo della Marineria, che nacque da una sua intuizione, ha legato profondamente la sua attività.

Nato a Cesena nel 1953, Bissoni ha mosso i primi passi da amministratore pubblico nella sua Cesenatico come assessore e sindaco. In Regione Emilia-Romagna ha ricoperto l’incarico di assessore alla Sanità dal 1995 al 2010.

Il cordoglio

“Apprendiamo con grande dolore e amarezza la notizia della scomparsa di Giovanni Bissoni. Ci lascia un grande uomo e un grande amministratore, che ha dedicato la sua vita alle istituzioni e alla sanità pubblica”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, che esprimono il loro profondo cordoglio e quello dell’intera Giunta regionale.

“Anche a nome della Regione e di tutta la comunità emiliano-romagnola, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Giovanni e ai suoi cari, a cui vanno le più sentite condoglianze. Dai primi passi nella Giunta di Cesenatico fino ai più prestigiosi incarichi a livello nazionale- proseguono- Giovanni Bissoni è stato un esempio di politico e amministratore che ha fatto del servizio per la comunità una virtù da perseguire, sempre”.

“Con Giovanni Bissoni perdiamo un grande uomo e un grande manager pubblico della sanità. Di Bissoni mi hanno sempre colpito il rigore, la serietà e la profonda competenza ed esperienza in campo sanitario. Una persona libera e di sinistra. Sempre coerente sul piano dei valori e sul piano delle politiche volte a mantenere una sanità pubblica universalistica. Un esempio e un modello per molti giovani che fanno del merito e del rigore una cifra distintiva. Ciao Giovanni. Grazie per la tua saggezza e serietà. Che la terra ti sia lieve”.

Questo il messaggio di cordoglio di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per la morte di Giovanni Bissoni, per tre legislature assessore alla Sanità della Regione.

“Con Giovanni Bissoni se ne va un grande protagonista del mondo della Sanità emiliano-romagnola e nazionale. Prima come assessore della Regione Emilia-Romagna poi alla guida dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha sempre svolto i diversi ruoli con grande impegno e lungimiranza. Esprimo le più sentite condoglianze a nome mio, del Comune e della Città metropolitana di Bologna alla famiglia e a tutti i suoi cari”. Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

“Ci ha lasciato oggi Giovanni Bissoni. Sindaco di Cesenatico, Assessore regionale, un vero e proprio punto di riferimento nelle politiche per la salute, con esperienze e competenze che ha poi messo a disposizione del Paese.

Proprio qualche mese fa ho avuto l’onore di confrontarmi con lui, in questo tempo cosi difficile per la sanità pubblica, sulle battaglie da fare e sulle innovazioni necessarie, verso cui ha sempre avuto grande visione.

Esprimo ai familiari, agli amici, ai tanti che oggi lo piangono il più profondo cordoglio, il mio e quello di tutta la comunità del Partito Democratico dell’Emilia-Romagna”.

Così segretario regionale del Pd dell’Emilia-Romagna Luigi Tosiani.