Conad in campo: no a violenza di genere

Un’installazione per dire No alla violenza di genere: è questa l’iniziativa sostenuta da Fondazione Conad ETS a cui hanno aderito i Soci Conad Nord Ovest di Modena per supportare la realizzazione dell’opera relazionale condivisa Viva Vittoria OdV.

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, a pochi giorni di distanza, Viva Vittoria OdV, sostenuta da Fondazione Conad ETS e dai soci Conad Nord Ovest, ha installato a Modena in Piazza Grande una maxi-coperta realizzata con quasi 4.000 quadrati fatti a maglia dall’intera comunità modenese e cuciti insieme con un filo rosso per sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza di genere. Una catena umana di volontarie e volontari ha allestito la Piazza fin dalle prime luci del mattino. Al termine dell’evento, i quadrati di maglia sono stati oggetto di una raccolta fondi per aiutare concretamente l’Associazione Casa delle Donne, che ogni giorno offre nuove opportunità di vita alle donne vittime di stalking e violenza.

All’evento, che si è svolto l’altro giorno in Piazza Grande, hanno presenziato il Sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli; l’Assessora all’Istruzione, Formazione professionale, Sport e Pari opportunità, Grazia Baracchi; l’Assessora Città smart, Politiche economiche, Turismo e promozione della città e Servizi demografici, Ludovica Carla Ferrari; l’Assessora alle Politiche sociali, Accoglienza, integrazione, e Agenzia casa, Roberta Pinelli; la Presidente di Viva Vittoria, Cristina Begni; l’Organizzatrice del progetto Viva Vittoria Modena, Tiziana Soncini; la Presidente Casa delle Donne contro la violenza di Modena, Elena Campedelli insieme a Gisella Fidelio della Casa delle Donne. Presenti anche i soci Conad del territorio e Michele Orlandi, Direttore Rapporti Soci Emilia di Conad Nord Ovest.

L’iniziativa si aggiunge a quella promossa lo scorso novembre a Grosseto in piazza Dante e anticipa l’installazione che si terrà il prossimo 11 e 12 novembre 2023 a Firenze in piazza Santa Croce. Un gesto importante per dire NO alla violenza di genere e supportare concretamente le donne vittime di violenza, a testimonianza dell’impegno della Fondazione, della Cooperativa e dei Soci che si fanno quotidianamente partecipi dei bisogni della comunità, sostenendo manifestazioni che si pongono l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere l’adozione di comportamenti responsabili.

“Nel momento stesso in cui una donna è consapevole del proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in sé stessa e nella società. – racconta una delle fondatrici e presidente di Viva Vittoria, Cristina Begni – Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di sé. Si è dimostrato un tramite perfetto, perché è un’attività creativa ancora molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti evoca immagini familiari e crea un’attitudine all’incontro e alla relazione”.

“Siamo davvero orgogliosi di aver sostenuto, insieme alla Fondazione Conad ETS e all’Associazione Viva Vittoria OdV, questa preziosa iniziativa che coinvolge piazza Grande, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e sostenere le donne vittime di ogni forma di violenza e discriminazione. – ha dichiarato Michele Orlandi, Direttore Rapporti Soci Emilia di Conad Nord Ovest – Un’iniziativa importante che testimonia un tratto distintivo del nostro gruppo, da sempre attento alle tematiche sociali e vicino alle comunità di riferimento con azioni concrete a sostegno della comunità e, in particolar modo, in difesa delle donne. È nella nostra natura promuovere azioni che diffondano la cultura del rispetto verso il prossimo, attraverso l’adozione di comportamenti responsabili. Auspichiamo che nostro contributo a favore dell’Associazione Casa delle Donne consenta a tutte le vittime di stalking, violenza e ogni forma di discriminazione di avere nuove opportunità di realizzazione personale”.

“L’iniziativa di Modena si inserisce nel programma nazionale che vede Fondazione Conad ETS accanto a Viva Vittoria OdV in tante piazze italiane” racconta Maria Cristina Alfieri, Direttrice della Fondazione, che aggiunge: “Abbiamo scelto di sostenere questo progetto perché, oltre ad aiutare concretamente le donne vittime di abusi, svolge un’importante azione culturale: sollecita intere comunità a dire NO alla violenza di genere invitando tutti a realizzare i quadrati a maglia che andranno a ricoprire le piazze e facendo sentire ciascuno portavoce di un importante messaggio sociale. Siamo felici che Conad Nord Ovest, attraverso i Soci di Modena, abbia aderito con tanto entusiasmo a questa iniziativa, dando un aiuto concreto a coinvolgere le persone in un’iniziativa sociale così rilevante e dimostrando ancora una volta il suo costante impegno a favore della comunità”.

La collaborazione con Viva Vittoria ha trovato ulteriore espressione anche lo scorso 8 marzo: in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Conad ha dato l’opportunità ai clienti di compiere un gesto concreto con l’acquisto di una pianta di begonia presso i punti vendita del territorio devolvendo l’importo raccolto a Viva Vittoria OdV.

La collaborazione con Viva Vittoria rappresenta per Conad Nord Ovest un ulteriore tassello delle iniziative promosse a favore delle donne: nel 2021, infatti, il gruppo ha lanciato il progetto “Panchine Rosse” che ha raggiunto ad oggi lo straordinario traguardo di 315 panchine installate nei territori di competenza. La panchina rossa oggi è un simbolo universalmente riconosciuto e associato al tema della violenza di genere, in segno di sensibilizzazione e sostegno tangibile contro un fenomeno ancora troppo radicato nella nostra società.

Inoltre, nel 2022, dal 25 al 27 novembre, la Cooperativa ha promosso un’importante campagna di raccolta fondi a favore dell’Associazione Nazionale “D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza,” devolvendo, grazie anche alla fedeltà dei clienti con il catalogo MIPremio, la cifra complessiva di 135.820€ , per aiutare le Associazioni territoriali impegnate nella lotta alla violenza sulle donne. La campagna ha coinvolto i punti vendita della rete Conad Nord Ovest di Toscana, Emilia (prov. Bologna, Modena, Ferrara, Imola), Lombardia (prov. Mantova), Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lazio (comune di Civitavecchia) e Sardegna.

Gesti concreti che hanno trovato un’ulteriore valorizzazione nel ‘progetto scuola’ realizzato da Fondazione Conad ETS e Unisona, realtà impegnata da sempre nella promozione di eventi in diretta satellitare e live streaming per le scuole italiane: nell’appuntamento dello scorso 23 febbraio oltre 33mila ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia sono stati coinvolti da Amnesty International in una discussione sul valore della diversità, la prevenzione della violenza e il rispetto dell’altro.

Le iniziative promosse da Conad Nord Ovest, si inseriscono nel progetto nazionale “Sosteniamo il futuro”, promosso da Conad per racchiudere in maniera organica tutte le attività a favore di una reale sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 4,35 miliardi di euro. I territori in cui opera con 381 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi

Fondazione Conad ETS è un ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione. Fondazione Conad ETS nasce per mettere a fattor comune le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale sostenute dalle 5 Cooperative associate a Conad (Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico, PAC 2000A) sui territori di riferimento, valorizzandole e sviluppandone di nuove su scala nazionale.

Viva Vittoria è un’organizzazione di volontariato che, grazie all’impegno di 160mila knitters che hanno realizzato altrettanti quadrati di maglia, dal 2015 a oggi ha raccolto oltre 690mila euro attraverso la raccolta fondi legata alla produzione di coperte, che hanno consentito di aiutare concretamente 35 Centri antiviolenza in tutta Italia.