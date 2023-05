Maria Rita Cocciufa è il nuovo Prefetto di Reggio Emilia

Sarà Maria Rita Cocciufa il nuovo prefetto di Reggio Emilia. Nata a Lentini (Siracusa), laureata in giurisprudenza all’Università di Catania, sotituirà il prefetto uscente Iolanda Rolli.

Maria Rita Cocciufa dal 2011 a 2017 ha ricoperto l’incaricio di vice prefetto vicario a Ragusa, mentre nel 2017 è stata nominata per lo stesso ruolo in Basilicata, nella città di Potenza.

Infine nel 2020 il ritorno in Sicilia, quale prefetto di Agrigento. Tra due settimane circa arriverà a Reggio Emilia, dove succederà a Iolanda Rolli.