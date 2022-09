L’Ariosto, il Commissario in Garfagnana

Castelnuovo di Garfagnana, Rocca Ariostesca

10-11 settembre 2022

Il convegno di studi è promosso dalla Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi e dalla Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana in occasione del V centenario della nomina di Ludovico Ariosto a Commissario Generale in Garfagnana per la Casa d’Este.

E’ realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

La manifestazione è dedicata alla memoria del professor Giordano Bertuzzi, a lungo tesoriere della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi e curatore di tanti convegni.

Questo il programma

Sabato 10 settembre 2022

Ore 15:00 Apertura del Convegno presso la Rocca Ariostesca e saluti delle Autorità

Ore 15:30 – Inizio dei lavori

Angelo Spaggiari: Discorso d’apertura

Ricordo del professor Giordano Bertuzzi

Amedeo Guidugli: Le fortificazioni di confine nella Garfagnana estense ai tempi dell’Ariosto

Angelo Spaggiari: Viaggi e passaggi per la Garfagnana di Ludovico Ariosto commissario.

Sergio Nelli: Fra Garfagnana e Lucca: indirizzi di ricerca dal vol. VII del Carteggio degli Anziani della Repubblica (1514-1532)

Giampaolo Francesconi: «In loco separato e proibito». Ludovico Ariosto e la peste in Garfagnana.

Aurelia Fresta: Nel mondo dell’Ariosto. Il Mauriziano

Giuseppe Adriano Rossi: I Cinque Canti di Ludovico Ariosto nello studio di Lea Rossi

Domenica 11 settembre 2022

Ore 9:45 – Proseguimento dei lavori

Gianluca Lorenzetti: Comunità locali e governo centrale: rapporti fra il territorio di Piazza al Serchio ed il commissario estense Ludovico Ariosto.

Lucia Giovannetti: L’Ariosto e i pastori negli alpeggi di confine

Fabio Baroni: Il Maggio, la Moresca e l’Orlando Furioso: quali rapporti nella loro genesi?

Sara Giovine: Lettere dalla Garfagnana: per un ritratto linguistico di Ariosto commissario

Cirillo Ruffoni: Il forno fusorio del pratico Jacopo Tacheto per Ercole I d’Este

Giulio Ciampoltrini G., Silvio Fioravanti, Paolo Notini: I paesaggi della Garfagnana negli anni dell’Ariosto. Il contributo dell’archeologia

Giorgio Montecchi: Conclusioni