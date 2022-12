Cdp conferma rating climate change A- di Iren

Nell’edizione 2022 della prestigiosa classifica climate change, il Gruppo Iren risulta infatti azienda leader – tra quasi 300 aziende italiane monitorate – per le azioni e le strategie messe in campo per ridurre le emissioni, mitigare i cambiamenti climatici e sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio.

Il risultato conferma l’impegno continuo del Gruppo Iren, anche in questo contesto di elevata volatilità dello scenario energetico, nella proposta di iniziative legate agli asset green, come ad esempio la crescita delle rinnovabili, che nel 2022 ha visto l’avvio di progetti per lo sviluppo di impianti fotovoltaici per circa 210 MW di nuova capacità installata, e nel perseguimento di importanti obiettivi di decarbonizzazione validati da Science Based Target initiative. Un approccio strategico che vede la sostenibilità pienamente integrata nei business e nelle pratiche quotidiane del Gruppo Iren e con il quale l’azienda, in linea con i criteri ESG, intende contribuire concretamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unit, a partire dai propri territori.

Migliaia di organizzazioni partecipano alla rilevazione annuale delle proprie emissioni di gas effetto serra e analizzano i rischi e le opportunità legate al climate change attraverso CDP, che detiene il più grande database internazionale sulle politiche di gestione del cambiamento climatico attuate dalle più importanti organizzazioni mondiali.

Nel 2022 sono oltre 15000 le aziende che hanno partecipato alla survey, e circa 330 sono quelle incluse nelle Top List: una forte selezione frutto di una classificazione sempre più rigorosa stabilita da CDP, che ha incluso criteri nuovi e più rigorosi relativi alla pianificazione legata alla transizione climatica.