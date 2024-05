Lo show di Elrow Town atterra all’Iren green park del Campovolo

Dopo il clamoroso successo dei precedenti eventi italiani, tra cui elrow XXL a Padova, elrow alla Rimini Beach Arena ed elrow al Parco Gondar in Puglia, elrow alza l’asticella portando il suo show più grande e immersivo: elrow Town, all’Iren Green Park, Reggio Emilia (Campovolo).

L’Italia è stato il primo Paese ad accogliere gli spettacoli elrow fuori dalla Spagna, e la volontà degli organizzatori è quella di dare al pubblico italiano il meglio di loro stessi in questa prima edizione di elrow Town.

La data scelta per questo spettacolare evento è sabato 8 giugno 2024 (nello stesso periodo in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per il voto alle europee e alle amministrative, dal 6 al 9 giugno, ed entrerà in vigore il silenzio elettorale).

L’idea è quella di portare oltre 25mila clubbers nell’iconica venue dell’Iren Green Park, Reggio Emilia (Campovolo), divenuta in questi anni una delle più prestigiose location per alcuni tra i maggiori concerti italiani.

“Dopo tanti anni in questo settore, e potendo constatare il sempre crescente numero di fan in Italia, siamo convinti che il pubblico meriti di poter partecipare a quella che è la nostra produzione più grande e imponente tra quelle che portiamo in giro per il mondo. L’Italia, uno dei Paesi di riferimento per i nostri eventi, non poteva essere lasciata fuori da questa bellissima esperienza. Siamo desiderosi di offrire qualcosa che non si è mai visto in un festival italiano! Faremo qualcosa di diverso, dove le persone possano sentirsi parte dello show… together we can make magic happen, insieme possiamo far accadere la magia, si dice. E magia sarà! Sappiamo quanto sia importante per il nostro pubblico, e ci impegneremo al massimo per far sì che tutto proceda in maniera impeccabile, gestendo addirittura la parte operativa dello show per la prima volta” – afferma Juan Arnau, fondatore di elrow.

La première italiana di elrow Town invita quindi i partecipanti a entrare nel più immerso universo di elrow, una creazione della famiglia Arnau, appassionata e anticonvezionale e da sempre cuore e anima di ogni produzione ed evento firmato elrow.

elrow Town festival rappresenta l’evento di punta del brand spagnolo, e ogni anno soltanto 3 o 4 selezionatissime città possono ospitare questa straordinaria festa, che rappresenta l’epitome dell’esperienza elrow: quella di spingere l’intrattenimento e il divertimento verso vette mai raggiunte prima.

Un impegno speciale

elrow si impegna a realizzare ogni show in modo impeccabile sia nella produzione sia nell’organizzazione; ecco perchè nel suo debutto italiano con elrow Town, elrow è orgogliosa di annunciare l’impegno concreto ad occuparsi del 100% della produzione, della sicurezza e della logistica, assicurando un’esperienza straordinaria e senza eguali per ogni spettatore.

“Siamo molto eccitati di poter svelare questo evento eccezionale per il 2024. Vi invitiamo ad immergervi nel nostro mondo unico e inimitabile, che vi trasporterà nel regno della follia, della conoscenza, della fantasia, e della gioia sfrenata attraverso i nostri incredibili allestimenti al limite dell’impossibile. elrow Town incarna l’essenza di elrow, l’esperienza definitiva. È il miglior show elrow creato fino ad oggi – prosegue Juan Arnau – Aspettatevi una città effimera, estemporanea, costruita da zero e che prende vita per un solo, indimenticabile giorno. Sarà la città della musica, della festa e dello spettacolo senza fine, un luogo che non vorrete soltanto visitare, ma che vorrete chiamare casa. Un vero scrigno del tesoro del divertimento, una città dove il caos controllato regna per assicurarvi un’esperienza indimenticabile. Una città con 5 palchi, performance teatrali, giochi, spettacoli, collaborazioni speciali, collettivi creativi, più di 40 dj e oltre 200 performer”.

“Aspettatevi qualcosa che non avete mai visto prima a un elrow italiano” – afferma il direttore musicale di elrow Victor de la Serna – “ma che soprattutto non avete mai sentito prima: avremo oltre 40 dj su 5 stage per un’offerta musicale unica, ampia, varia per accontentare ogni amante della musica e del clubbing.

Cosa sapere su elrow Town

Unanimemente considerato come uno dei festival performativi più importanti del mondo, elrow si può vantare di combinare musica, arte e performance teatrali nell’esperienza unica di un festival immersivo. Non appena varcata la soglia del festival, i visitatori sono immediatamente trasportati in un mondo di colori vibranti, creatività senza confini, e gioia pura. Le decorazioni, le scenografie, gli intricati stage design non temono confronti e creano un vero parco giochi per clubbers e amanti della musica.

Se aggiungete performance mozzafiato e line up imbattibili, elrow Town è la dimostrazione di come si possa mettere insieme questa combinazione eclettica di stili ed elementi nel modo più vivace e coinvolgente possibile.

Spazi immersivi

elrow Town sarà l’universo più immersivo di sempre. Non il solito festival dance: il pubblico sarà trasportato verso veri e propri mondi alternativi. In ogni area troverà un mondo a tema costruito utilizzando elementi interattivi ed effetti speciali. Potrà ritrovarsi in una foresta incantata, in un meraviglioso mondo subacqueo, in un sogno psichedelico o in un’utopia futuristica. Un indimenticabile viaggio nell’ignoto.

Musica (la Diversità, una risorsa e un’opportunità)

Ogni anno elrow promette di essere sempre più vario e diversificato che mai, con line up che spaziano attraverso tanti generi musicali per emozionare gli amanti di techno, house e molto altro. Dai grandi headliner internazionali fino ai dj locali, dai nomi ormai noti ai talenti emergenti da tutto il mondo, e con host davvero speciali.

Nuovi temi

Ogni anno elrow regalar qualcosa di nuovo, portando il pubblico in una nuova dimensione. Ogni anno rivela dei nuovi palchi con nuovi temi, mai visti prima.

Giochi

Amplificare l’esperienza del pubblico è uno degli obiettivi principali di elrow, per questo aggiungere nuovi divertimenti è essenziale a elrow Town. L’area giochi di elrow è qualcosa di davvero imperdibile.

Collettivi locali

elrow sarà caratterizzato dalla presenza di diversi collettivi locali: performer, intrattenitori, artisti di varia natura. Ognuno dei quali porterà il suo stile unico al festival, creando un senso di atmosfera, di comunità e di collaborazione. Un luogo per scoprire nuovi talenti ed esperienze, il massimo che la scena locale può offrire.

Oltre 200 performer teatrali

Yoda, cavalli e cavallerizzi abbigliati con i costumi più eccentrici… elrow Town vedrà esibirsi oltre 200 talentuosi ballerini, attori, acrobati, ginnasti, e molte altre figure spettacolari. I performer di elrow Town contribuiranno a rendere anche più ammaliante questa esperienza.