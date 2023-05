Le previsioni: ancora 12 ore di forti piogge in Emilia Romagna

Ancora 12 ore di forti precipitazioni, poi la tregua: la morsa di maltempo che ha duramente colpito l’Alto Adriatico, Romagna in primis, e il basso Tirreno, si allenterà solo tra poche ore, dopo altre piogge. Secondo le previsioni sono attese intense precipitazioni in Emilia Romagna e Marche, ma anche tra Lazio, Campania e Calabria. Oltre alle piogge oggi avremo anche venti di burrasca, in particolare sui rilievi del Centro-Nord e sulle Isole Maggiori. E il ciclone porterà anche la neve sulle Alpi fino ai 1500 metri e con qualche fiocco fino ai 1200 metri. Domani il ciclone si allontanerà verso i Balcani con l’attenuazione delle piogge. Si tratterà di una una breve tregua, peraltro condita ancora da qualche rovescio al Centro e dalla sera verso il Nordovest. Proprio il Nordovest sarà infatti il bersaglio di un nuovo maltempo con piogge anche intense durante il weekend: in questo caso le piogge saranno benvenute contro la siccità, ancora non risolta, di Piemonte e Valle d’Aosta.

Purtroppo la nuova perturbazione, in arrivo da venerdì, porterà fenomeni intensi anche su gran parte del resto d’Italia, con piogge persistenti in Sardegna, sabato su tutta la Penisola e domenica al Centronord. Nel dettaglio: Mercoledì 17. Al nord: piogge forti su Emilia Romagna fino al primo pomeriggio, poi attenuazione; piogge sparse altrove. Al centro: maltempo in tante regioni. Al sud: piogge e temporali specie su Campania, Calabria tirrenica e Basilicata. Giovedì 18. Al nord: piogge isolate, temporaneo miglioramento. Al centro: ancora piogge sparse, ma frequenti. Al sud: tregua meteo salvo qualche acquazzone in Basilicata. Venerdì 19. Al nord: instabile con maltempo specie tra Piemonte e Lombardia. Al centro: maltempo in arrivo in Sardegna e Toscana. Al sud: qualche rovescio tra Campania, Basilicata e Puglia, più caldo. Tendenza: nuovo ciclone nel weekend con piogge diffuse localmente intense, instabilità prevista almeno fino a metà della nuova settimana.