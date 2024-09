L’attore Alessandro Borghi agli Stalloni di Reggio con Amelio

Martedì 3 settembre ore 21.15 all’Arena Stalloni di Reggio Emilia, il film Campo di battaglia, regia di Gianni Amelio.

Due anni dopo Il signore delle formiche (2022), Gianni Amelio torna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e di nuovo con un film che scava in un capitolo buio della storia italiana. Campo di battaglia è ambientato in Friuli Venezia Giulia durante la Prima guerra mondiale e vede protagonisti due ufficiali medici che lavorano nello stesso ospedale militare dove sono testimoni del fenomeno dell’autolesionismo praticato dai soldati per essere riformati o almeno portati via dalle trincee.

Nel frattempo, al dramma bellico sta per aggiungersi la grande epidemia di febbre spagnola.

Saranno presenti, al termine della proiezione, il regista Gianni Amelio assieme all’attore Alessandro Borghi.