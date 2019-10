La Cooperazione ha buone radici: con “un nuovo socio, un nuovo albero”

Le buone radici della cooperazione: impegno per l’ambiente e coinvolgimento dei più giovani. Sono queste le caratteristiche principali di “Un nuovo socio un nuovo albero”, la nuova iniziativa di Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2 lanciata in concomitanza del primo “Saturday for future”, giornata del consumo responsabile promossa da ASVis – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – in relazione ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall’Agenda 2030 Onu.

Cosa è “Un nuovo socio un nuovo albero”.

Per ogni giovane tra i 18 e i 25 anni che fino al 31 ottobre deciderà di diventare socio di Coop Alleanza 3.0, la Cooperativa si impegnerà a piantare un nuovo albero nelle aree identificate all’interno delle 9 regioni in cui è presente. Al nuovo socio verrà inoltre consegnato un carnet di buoni a copertura (parziale o totale) della quota sociale di 25 euro, spendibile per l’acquisto di prodotti Vivi Verde Coop.

Si tratta di prodotti progettati e realizzati tenendo conto del loro impatto ambientale. Gli alimentari, infatti, provengono interamente da agricoltura biologica e quelli non alimentari sono ecologici perché certificati Ecolabel o concepiti per la massima sostenibilità ambientale.

Nell’iniziativa saranno coinvolti tutti i 377 punti vendita di Coop Alleanza 3.0, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia. Per saperne di più si può visitare la pagina dedicata all.coop/unsociounalbero.

Coop Alleanza 3.0, Legambiente e AzzeroCO2: i valori di “Un nuovo socio un nuovo albero”

La nuova iniziativa vuole premiare l’adesione ai principi cooperativi da parte di nuovi giovani soci di Coop Alleanza 3.0, sostenendo una delle cause più sentite dalle nuove generazioni, la tutela dell’ambiente, con un progetto di riforestazione di alcune aree lungo la dorsale Adriatica a cura di AzzeroCO2 e con il contributo di Legambiente. Una risposta consapevole, concreta e sostenibile alle richieste del movimento Fridays For Future.

“Il progetto – spiega Adriano Turrini Presidente di Coop Alleanza 3.0 – si inserisce nella più ampia strategia di sostenibilità della Cooperativa, è solo la prima di una serie di iniziative di riforestazione che intraprenderemo nei prossimi mesi con l’ambizione di portare il nostro ‘contributo green’ in tutti i territori in cui siamo presenti. Vogliamo così dare vita ad un percorso coerente che sappia dare risposte concrete alla lotta ai cambiamenti climatici. La nostra sfida è rivolta ai giovani della ‘Generazione Greta’, il nostro obiettivo è quello di piantare almeno 3000 alberi, a loro mi rivolgo perché ci aiutino a superare questo traguardo, noi siamo pronti.”

“Questa collaborazione con Coop Alleanza 3.0 – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – è per noi importante, perché il progetto vuole rispondere a due necessità di cui sentiamo fortemente l’esigenza: produrre impatti concreti che arginino il mutamento climatico attraverso l’assorbimento di anidride carbonica, da un lato, e dall’altro creare sempre maggiore consapevolezza e informazione sull’importanza di investire nella cura e nella rigenerazione della natura in terreni che vengono così restituiti alla fruibilità attraverso una manutenzione comune. È una campagna che chiama i cittadini all’azione diretta e offre uno strumento che consente a ognuno di dare un contributo nella sfida globale a difesa del clima”.

“Siamo orgogliosi di accompagnare Coop Alleanza 3.0 in un percorso di sostenibilità che sensibilizza fortemente i giovani su tematiche quali la lotta al dissesto idrogeologico, l’utilizzo del suolo e il recupero dei territori degradati.” – dichiara Sandro Scollato, AD di AzzeroCO2 –L’iniziativa darà un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi della campagna nazionale Mosaico Verde, unendo tutto il Paese in un unico grande progetto di rimboschimento.”

“Un nuovo socio un nuovo albero” e il progetto “Mosaico Verde”.

“Un nuovo socio, un nuovo albero” è infatti parte del più ampio progetto di riqualificazione del territorio nazionale Mosaico Verde, creato da AzzeroCO2 e Legambiente con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ANCI, FSC® Italia e di altre importanti realtà nazionali.

“Mosaico Verde” è una campagna finalizzata a riqualificare il territorio nazionale come misura di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso nuovi interventi di forestazione e la gestione sostenibile dei boschi esistenti grazie al contributo di aziende impegnate in politiche di Responsabilità Sociale di Impresa. www.mosaicoverde.it