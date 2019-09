Iren alla ‘Notte dei Riceratori’

Il Gruppo Iren partecipa quest’anno per la prima volta alla Notte Europea dei Ricercatori, iniziativache intende portare la scienza tra i cittadini alla quale anche quest’anno partecipa l’Università di Modena e Reggio Emilia. Un’edizione, quella 2019, particolarmente significativa perché saranno consegnati in città gli attestati dei Dottorati di Ricerca. Iren parteciperà proponendo nell’area antistante il Capannone 18 quattro appuntamenti in programma dalle 18.00 alle 23.30.

1 Il ciclo dei rifiuti e il Teorema della Differenziata – Al Centro Ambientale Mobile (CAM ) gli operatori di Eduiren e studenti dell’IIS “Pascal” di Reggio Emilia forniranno informazioni sul ciclo dei rifiuti sulla base del Teorema della Differenziata “R+4P” che indica le buone regole per fare bene la raccolta differenziata (riduzione + plastica, poliaccoppiato, pulito e pressato).

2 Ascoltando la voce dell’acqua. I segreti di un acquedotto efficiente – La moderna gestione degli acquedotti passa attraverso la ricerca perdite, la modellazione e la distrettualizzazione delle reti. Reggio Emilia rappresenta una case history a livello nazionale: curiosando sui mezzi di Ireti, tra geofoni e computer, e in dialogo con l’Ing. Francesco Calza, sarà possibile conoscere cosa Iren fa tutti i giorni per garantire il servizio e tutelare la risorsa idrica.

3 Conosci la tua impronta energetica? Quante bottiglie di plastica utilizzi ogni giorno? Qual è il tuo impianto di riscaldamento? Come ti sposti fuori casa? La risposta a queste e ad altre domande sul proprio stile di vita, proposte in un agile test, indicherà la nostra impronta energetica e il nostro impatto sull’ambiente. A cura di Iren Smart Solution ed Eduiren.

4 É meglio la luce led o la lampadina tradizionale? Una domanda a cui si troverà risposta in diretta pedalando su due biciclette. Per i più curiosi sarà possibile approfondire anche tutte le soluzioni per rendere più sostenibili la nostra casa e le nostre città. A cura di Iren Smart Solution ed Eduiren.

Alla Notte Europea dei Ricercatori a Reggio Emilia il Gruppo Iren partecipa anche con Studio Alfa, i cui tecnici ed esperti guideranno i visitatori alla scoperta dei propri laboratori aperti all’interno del Capannone 18.

Da segnalare, infine, che Iren – in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione Reggio Children – sarà presente al Centro Internazionale Loris Malaguzzi con Remida e la proposta “Scartate con cura”, infografica materica che in modo visivo e immediato racconta il lavoro di ricerca del centro sulla materia carta e le sue possibilità trasformative nelle mani di bambini e adulti.

Alla Notte Europea dei Ricercatori si beve acqua dell’acquedotto, grazie all’installazione del Caraffone Iren.

Reggiane Parco Innovazione – Capannone #18 – piazzale Europa, 1 – Reggio Emilia – Programma

• 18:00 – 20:00

Cerimonia di proclamazione dei Dottori di Ricerca

Cerimonia

• 18:00 – 20:30

Memoria e Innovazione

Visita Guidata

a cura di Architetti ed ingegneri del Comune di Reggio Emilia, storici Istoreco

• 18:00 – 23:30

Ascoltando la voce dell’acqua. I segreti di un acquedotto efficiente

Presentazione e divulgazione

a cura di Francesco Calza di Ireti ed Eduiren

• 18:00 – 23:30

Conosci la tua impronta energetica?

Gioco a premi

a cura di Iren Smart Solution ed Eduiren

• 18:00 – 23:30

Il ciclo dei rifiuti e il Teorema della Differenziata

Dialogo e Divulgazione

a cura di Iren Ambiente ed Eduiren in collaborazione con gli studenti dell’ IIS “Pascal” di Reggio Emilia

• 18:00 – 23:30

Led o non led?

Attività ludica e divulgazione

a cura di Iren Smart Solution, Eduiren

• 18:00 – 23:30

Video Live Production: trasmettiamo in streaming un evento

Laboratorio dimostrativo

a cura di Fabio Dolci

• 20:00 – 21:30

Open factories & open labs

• 22:00 – 23:30

Concerti band studentesche e ricercatori

a cura di studenti e ricercatori di Unimore