Notte dei Ricercatori alle Reggiane

La notte dei Ricercatori 2019 è alle Reggiane Parco Innovazione di Reggio Emilia il 27 settembre dalle 18:00 alle 23:00. Una serata all’insegna della scienza, ricerca e sviluppo che avvicina cittadini, giovani e studenti alle attività del nuovo Parco Innovazione basato sulla stretta collaborazione con la ricerca accademica e il mondo imprenditoriale.

Il Tecnopolo e il nuovo Capannone #18 saranno aperti in via straordinaria per mostrare le opere di riqualificazione realizzate negli ultimi anni. Saranno gli stessi ricercatori dei laboratori del Tecnopolo i portavoce delle attività del parco. Sarà infatti possibile entrare nei laboratori e toccare con mano la ricerca industriale. Inoltre sarà possibile partecipare a tour gratuiti (su registrazione al sito http://parcoinnovazione.it/it/2019/09/13/unimore-illumina-la-notte-dei-ricercatori/) alla scoperta della storia delle Officine Meccaniche Reggiane e il percorso di trasformazione in edifici contemporanei, sede di ricerca, e innovazione imprenditoriale.

Per maggiori info su tour e registrazioni consultare il sito http://parcoinnovazione.it/it/2019/09/13/unimore-illumina-la-notte-dei-ricercatori/

La Notte Europea dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che si svolge simultaneamente in 300 città e nelle 24 nazioni d’Europa il 27 settembre.

L’evento a Reggio Emilia è stato coordinato da Unimore, dal Gruppo di lavoro Reggiane Parco Innovazione, Comune di Reggio Emilia, Stu Reggiane Spa, Fondazione REI e hanno partecipato anche Crpa Lab, ASK Industries, Bema Lab, Studio Alfa, Webranking.

