In Emilia sono in arrivo i temporali

Un’area d’instabilità sta raggiungendo l’Italia causando un veloce peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni temporaleschi sparsi su Emilia-Romagna orientale e regioni centrali, specie a ridosso delle aree appenniniche, ma in graduale esaurimento già da questa sera.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia Romagna centro-orientale, Toscana.

E oggi allerta meteo per temporali in Emilia-Romagna: l’avviso, diramato dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae, è valido dalle 12 di oggi, 3 agosto 2024. Di seguito il bollettino completo.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Allerta Meteo valida “dalle 12:00 del 03 agosto 2024 fino alle 00:00 del 05 agosto 2024″. Per la giornata di sabato 3 agosto “sono previsti temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica centro-orientale e zone di pianura orientale. Per la giornata di domenica 4 agosto non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia non si escludono precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio o di rovescio temporalesco, più probabili su zona appenninica”.