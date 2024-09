I gestori di Cerwood (Cervarezza) lanciano il parco avventura Cavaioni a Bologna

Dal completo abbandono a luogo di ritrovo per famiglie, adulti e bambini; è così che oggi si presenta il parco Cavaioni, sulle colline bolognesi, grazie al progetto realizzato dalla società reggiana Ba.co, aderente a Confcooperative Terre d’Emilia.

La Ba.co. non è nuova a questo genere di investimenti: la società, infatti, gestisce Cerwood, il più grande Parco Avventura d’Italia, collocato a Cervarezza, nell’alto Appennino reggiano.

“Sono anni che lavoriamo a questo progetto” spiega Giorgia Coli, architetto e progettista di Ba.co., responsabile della realizzazione del parco avventura bolognese.

“Da subito – prosegue – abbiamo creduto nel progetto e abbiamo lavorato con il Comune di Bologna per ottenere la possibilità di realizzare questo Parco così unico. L’iter è stato lungo, ci abbiamo impiegato anni, ma ne è valsa la pena. Ora si tratta di far conoscere l’iniziativa ai cittadini bolognesi e ai turisti che vogliono passare una giornata di relax a due passi dalla città, ma anche alle aziende e alle organizzazioni che desiderano sperimentare una location originale, ad esempio, per attività di team building”. Il parco offre fino a 13 percorsi, di differenti livelli di difficoltà, costituiti da ponti, reti e passerelle per attraversare il bosco sospesi in aria: “un luogo – spiega Giorgia Coli – dove immergersi nella natura e passare tempo libero di qualità: grazie alle strutture si potrà camminare sospesi tra gli alberi in sicurezza, un’esperienza che si offre a famiglie: bambini e adulti insieme, e a chiunque vorrà staccare dalla vita cittadina e lasciarsi conquistare dalla bellezza del parco Cavaioni”.

“Fino a qualche anno fa, malgrado la posizione panoramica sui colli bolognesi e la vicinanza alla città – sottolinea il vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Daniele Ravaglia – il parco Cavaioni versava in stato di quasi completo abbandono. Oggi, grazie all’impegno del mondo cooperativo, un’area di grande valore del territorio bolognese è stata restituita alla comunità”.

Nell’immagine, l’inaugurazione del parco Cavaioni con, da sinistra, Matteo Manzoni, direttore di Confcooperative Terre d’Emilia, Giorgia Coli, architetto e progettista Ba.co. con il figlio, Roberta Li Calzi, assessora allo sport del Comune di Bologna, Loredana Notari, titolare di Ba.co. Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso (il Comune reggiano in cui la Ba.co. ha sede).