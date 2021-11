Bonaccini: “Sì alla stretta e alla via preferenziale per i vaccinati”

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, a margine di un evento a Cesena, si è detto d’accordo con la proposta del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che nei giorni scorsi aveva ipotizzato di limitare le restrizioni per le persone vaccinate o per quelle guarite dal Covid-19 (lasciandole in vigore dunque solo per le persone non vaccinate) in caso di passaggio di regioni in zone dal colore diverso dal bianco.

Una sorta di green pass ancora più restrittivo rispetto alla configurazione attuale (super green pass, come l’ha definito qualcuno) che ha trovato l’appoggio di Bonaccini: “Credo sia giusto che chi sia vaccinato abbia una corsia preferenziale in particolare nei luoghi della socialità, per evitare di chiuderli o di restringerli troppo”.