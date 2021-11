Forti temporali sferzano l’Emilia, schiarite dal pomeriggio

Il vortice proveniente dal Mediterraneo non si calma e le previsioni meteo dei prossimi giorni in Italia sono ancora da tenere sotto controllo. Per tutta la prossima settimana, infatti, un’ondata di bassa pressione di matrice mediterranea si sposta dalle Baleari verso levante portando così instabilità e perturbazioni su buona parte della Penisola.

L’inverno sta arrivando. A confermarlo sono le previsioni meteo per i prossimi giorni in Italia che segnalano perturbazione di vario tipo su buona parte dello stivale almeno fino alla giornata di giovedì 18 novembre. Per le regioni meridionali, invece, gli strascichi del maltempo sono previsti fino alla giornata di venerdì 19 novembre. Nessun allarme meteo, visto che il contesto climatico sarà ancora mite considerando il periodo, in particolare nelle regioni centro-meridionale. Scopriamo come saranno le previsioni per i prossimi giorni.

Lunedì 15 novembre: le regioni del Nord Italia vivranno condizioni meteo differenti. Per l’Alto Adige, Veneto e Friuli ci saranno parziali schiarite, mentre rovesci locali e in alcuni casi anche abbandonanti in Emilia e Nordovest. La neve, invece, dovrebbe imbiancare le Alpi occidentali dai 1200-1400 metri. Per le regioni del Centro Italia, invece, la situazione è ancora instabile con la Sardegna dove si segnalano frequenti rovesci e temporali locali alternati a brevi schiarite. Previsto, invece, maltempo su buona parte delle Regioni del Sud Italia: dalla Calabria alla Puglia passando per la Basilitica. Piogge previste anche in Molise, mentre la situazione è variabile nelle regioni della Campania e Sicilia. Le temperature restano stazionarie per il periodo.

Martedì 16 novembre 2021, invece, si registrano schiarite al Nord con possibilità di pioggia in Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Al centro, invece, previsti temporali sparsi lungo tutto l’Adriatico, mentre maggiori aperture ci saranno nelle regioni tirreniche. Al Sud la situazione è sempre instabile con piogge e temporali sparsi in Sardegna e Sicilia. Anche per oggi le temperature sono stabili.