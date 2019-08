Esce Patriarca, il Pd perde un senatore in Emilia

Stefano Corti della Lega subentra al senatore del Pd Edoardo Patriarca dopo il riconteggio dei seggi in Emilia Romagna. La deliberazione della Giunta per le elezioni è stata comunicata in Aula dalla presidente di turno Paola Taverna.

atriarca “Grazie a chi mi ha votato, ho lavorato per la nostra comunità”

Nota del senatore del Pd Edoardo Patriarca dopo il voto di ieri in Aula a Palazzo Madama

Il commento del senatore uscente Edoardo Patriarca: “Rispetto e prendo atto della decisione dell’Aula, anche se rimango convinto che, in un contesto diverso, con una maggioranza meno appesa a pochi voti, la mia richiesta di riconteggio delle schede totale o parziale sarebbe stata accolta, visto che lo scarto di voti (una cinquantina) dopo il riconteggio delle schede dubbie è rimasto inalterato, ma a parti inverse.

Desidero ringraziare chi mi ha votato, sia per la scorsa che per l’attuale legislatura; il mio partito che mi ha candidato e riconfermato; il Gruppo del Pd al Senato che, in questi mesi, mi ha affiancato e sostenuto. In questi anni in Parlamento ho sempre cercato di lavorare nell’interesse della comunità modenese e per l’affermazione di valori di equità, uguaglianza e solidarietà. Torno alla mia professione e al mondo del volontariato e del Terzo settore, rinnovando in questo modo il mio impegno alla buona politica, seppure in sedi non più istituzionali”.