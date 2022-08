Elezioni, approvate le liste del Pd: ci sono Cottarelli e Crisanti, Cirinnà non accetta la candidatura

Nella tarda serata di Ferragosto la direzione nazionale del Partito Democratico, riunita a Roma nella sede del Nazareno, ha approvato a larga maggioranza le liste delle candidature in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Sono stati 3 i voti contrari e 5 le astensioni, mentre gli esponenti della corrente Base riformista (una ventina circa) non hanno partecipato al voto.

La riunione, convocata a metà mattina ma poi slittata più volte nel corso della giornata, per poi cominciare solo in tarda serata, si è conclusa ben oltre la mezzanotte: “Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti, ma è stato impossibile per la riforma del taglio dei parlamentari e anche per esigenza di rinnovamento”, ha detto il segretario del Pd Enrico Letta aprendo i lavori della serata. “Potevo imporre persone “mie” ma non l’ho fatto, perché il partito è comunità”, ha aggiunto, spiegando di aver “chiesto personalmente sacrifici ad alcuni. Mi è pesato tantissimo. Quattro anni fa il metodo di chi faceva le liste era: faccio tutto da solo. Io ho cercato di comporre un equilibrio. Il rispetto dei territori è tra i criteri fondanti delle scelte”.

Lo stesso Letta sarà candidato come capolista alla Camera in Lombardia e in Veneto, mentre tra gli altri nomi spiccano quelli dell’economista Carlo Cottarelli (capolista al Senato a Milano) e del professore e microbiologo Andrea Crisanti, capolista in Europa. In lizza come capilista anche quattro giovani under 35: Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina e Marco Sarracino.

Non ci sarà, invece, la senatrice uscente Monica Cirinnà, che ha annunciato alla stampa la fine della sua avventura parlamentare con qualche polemica: “Domani comunicherò la mia non accettazione della candidatura. Mi hanno proposto un collegio elettorale perdente in due sondaggi, sono territori inidonei ai miei temi e con un forte radicamento della destra. Evidentemente per il Pd si può andare in Parlamento senza di me, è una scelta legittima. Resto nel partito, sono una donna di sinistra ma per fortuna ho altri lavori”.