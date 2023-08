Dopo Ferragosto afa e caldo nelle città

Nuova ondata di calore in arrivo sull’Italia, con picchi di temperature a partire da venerdì. E con l’aumentare dell’afa tornano anche le città in bollino rosso. Archiviato il Ferragosto, il bollettino del Ministero della Salute segna per mercoledì 16 di agosto in rosso Firenze, Brescia e Bolzano, mentre è bollino arancione per Bologna, Perugia e Verona.

Sempre oggi è previsto invece nel pomeriggio probabile maltempo in alcune aree di Lombardia e Veneto.

Da venerdì l’anticiclone invierà dunque un’altra onda di calore che non farà altro che aumentare il caldo. L’ apice sarà raggiunto probabilmente nel weekend 19-20 agosto, quando si potranno toccare i 38-40°C in città come Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Pavia e sull’Umbria meridionale, sulle valli dell’Alto Adige e su molte zone della Sardegna. Oltre al caldo diurno verso sera arriverà l’afa con i tassi di umidità che andranno alle stelle. L’anticiclone africano potrebbe durare ancora per altri giorni, probabilmente fino al 24 agosto.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.