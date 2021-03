Decreto Covid. Zone rosse e scuola: attese novità, ma la Pasqua resta blindata

Dal sabato di Pasqua tutta Italia tornerà rossa fino a Pasquetta. Oggi è in programma anche la cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi. Sul tavolo il nuovo decreto legge. Le incognite restano quelle delle scuole, ritorno ai colori tradizionali (compreso il giallo) e lo spostamento tra regioni.

Come cambieranno i colori delle regioni prima della stretta di Pasqua lo deciderà il ministro Speranza con le ordinanze in arrivo dopo il monitoraggio Iss di venerdì 26 marzo, ma non mancano indizi. L’andamento della pandemia sull’intero territorio nazionale lascia intendere che l’Italia possa restare suddivisa in zone rosse e arancioni, senza nessuna apertura a zone gialle o bianche. I dati dicono, però, che la regione Lazio potrebbe avere i numeri per sperare nella zona arancione a partire da lunedì 29 marzo. Si attende, quindi, il nuovo decreto che andrà a sostituire quelli in scadenza il 6 aprile. Il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute in uscita oggi venerdì 26 marzo, darà un quadro aggiornato della situazione epidemiologica nelle regioni italiane, suggerendo quali misure scatteranno a partire da lunedì, quando entreranno in vigore le ordinanze di Speranza.

Stando ai dati attuali la regione che rischia di diventare rossa da lunedì 29 marzo è la Toscana, dove l’incidenza settimanale è di 250 casi ogni 100.000 abitanti, soglia che fa scattare automaticamente la zona rossa. 7 regioni e una provincia invece dovrebbero restare rosse fino al 12 aprile. Si tratta di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Emilia Romagna, Trento, Puglia e Campania, a cui da lunedì 29 marzo si potrebbero aggiungere, con ogni probabilità, anche la Valle D’Aosta e la Toscana. Per queste regioni sarà decisivo il monitoraggio di venerdì 9 aprile, con possibile ritorno in arancione da lunedì 12 aprile. Sotto osservazione la Calabria, che con un Rt a 1.36 ha evitato la zona rossa la scorsa settimana perché la soglia 1.25 con cui si entra nella fascia di rischio più alta non è stata superata nel dato minimo della forbice, e perché l’incidenza e l’occupazione dei letti restano al di sotto della soglia. La Calabria, che secondo molti è a rischio zona rossa da lunedì 29 marzo, dovrebbe essere confermata arancione anche dopo il prossimo report.