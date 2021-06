L’11 giugno apre le porte il Nuovo Museo di Reggio

Narra archeologia, storia e natura, arte e design, economia, ambiente e tecnologie; e ancora di più coinvolge, interroga, accompagna a guardare il contemporaneo: è il Nuovo Museo di Reggio, nato dall’idea progettuale e artistica e dalla cura allestitiva di Italo Rota, in dialogo con la direzione del museo, i conservatori museali e la città, che aprirà le sue porte a partire dall’11 giugno al Palazzo dei Musei di Reggio.

Con la fotografia di Luigi Ghirri, a cui è dedicato (primo in Italia) uno spazio permanente, e di molti altri maestri di Fotografia Europea, con un’intera e nuova sezione tematica; e poi con tanti altri tesori, dalla Venere di Chiozza alla rarissima ascia dell’Età del rame, dall’Ariosto al Correggio, dall’epopea degli Estensi alla Mappa di Cantino, fino al Primo Tricolore rivoluzionario, alla pittura innovativa di Antonio Fontanesi e al mondo dell’immagine, che contrappunta ogni tematica esposta.



È un archivio dei beni comuni che racchiude e apre tesori, con cura scientifica, forme architettoniche e allestimenti che si adeguano e nello stesso tempo infondono senso interpretativo agli oggetti esposti collegandosi alle collezioni e alle raccolte storiche ospitate al primo piano, interagendo in un’unica narrazione continua, dinamica e aperta alla riflessione del visitatore e all’immaginario collettivo.

Un Nuovo Museo con quattro gallerie disposte a quadrilatero, una superficie di mille metri quadrati e un migliaio di oggetti esposti, dove si procede in due direzioni: verticale, ovvero una narrazione episodica, e orizzontale, vale a dire una “narrazione seriale” sviluppata su più episodi.

“Il museo – ha spiegato Rota – diviene uno spazio dinamico, non più solo una teca espositiva, ma uno stimolo al confronto e anche al giudizio. È un luogo da usare, un luogo che fa, non solo mostra ed espone. Il nostro invito è di usarlo, tutto questo sistema, questa macchina che può portarci lontano. I musei si stanno trasformando in un componimento a più voci, tra memoria, ricerca, scienza, industria, arte e umanesimo, mediato e reso possibile dalla partecipazione personale, per testimoniare la libertà e la responsabilità che il futuro ci invita a considerare ogni giorno, sia come individui sia come collettività. È quasi un dovere usare il passato partendo dalla sua realtà fisica, sperando che un gran numero di persone cominci a studiare e non si accontenti di leggere spiegazioni”.

L’ingresso è libero, ma a numero contingentato. Il Nuovo Museo sarà aperto venerdì 11 giugno dalle 20 alle 22, ma le giornate inaugurali proseguiranno anche nel weekend del 12 e 13 giugno e in quello successivo (18, 19 e 20 giugno) dalle 10 alle 22. Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata online oppure telefonando al numero 0522-456816.



Il prossimo passo sarà il completamento del terzo piano, dove nell’ultimo anno alcune classi di scuola primaria hanno vissuto un percorso educativo e pedagogico davvero unico, alimentato e sollecitato dal patrimonio museale nel progetto “Scuola in Museo”: sarà dedicato a naturale e artificiale, all’Antropocene. Si darà inoltre avvio, tra i primi in Italia, al Museo Digitale, in grado di esplorare il mondo dell’arte Nft.