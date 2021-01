Da lunedì 11 gennaio l’Emilia-Romagna torna in zona arancione

Non c’è ancora l’ufficialità, che arriverà con la nuova ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza, ma sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia nazionale da lunedì 11 gennaio l’Emilia-Romagna tornerà in zona arancione.

Dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute è emerso infatti come la regione abbia un indice di trasmissibilità puntuale dei contagi (Rt) che ha superato la soglia critica di Rt = 1 anche nel valore inferiore della “forchetta” delle stime.

Nella stessa zona arancione finiranno anche Lombardia, Veneto, Calabria e Sicilia, mentre tutte le altre regioni e province autonome dovrebbero mantenere lo status di area gialla, quella con le minori limitazioni. Nessuna regione o provincia autonoma, almeno per il momento, presenta parametri tali da dover rendere necessario ricorrere alla zona rossa, quella con le restrizioni più rigide.

Per l’Emilia-Romagna (e per tutte le altre regioni sopra indicate) la zona arancione inizierà in realtà già dal weekend, dal momento che secondo quanto previsto nel decreto legge di inizio 2021 tutta Italia dovrà osservare per il fine settimana di sabato 9 e domenica 10 gennaio le norme previste dal Dpcm del 3 dicembre scorso per i territori in zona arancione.