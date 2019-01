Reggio. Congresso del Pd: Zingaretti subito avanti

Nicola Zingaretti avanti tra gli iscritti. Il candidato alla segreteria nazionale PD dopo le prime assemblee nei circoli è in testa con il 73% dei voti.

È iniziato il congresso del PD anche a Reggio. Mercoledì sera si sono svolte le prime due assemblee degli iscritti a San Marino in Rio e a Castelnovo Sotto. I primi risultano premiano il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ottiene più del 70% dei voti, staccando così gli altri candidati e il maggior competitor Maurizio Martina. Un po’ di numeri: a Castelnovo Sotto, dove Zingaretti è sostenuto dal sindaco Francesco Monica e dalla consigliera regionale Roberta Mori, su 30 iscritti votanti 23 hanno scelto Zingaretti e 3 Martina Martina; a San Martino in Rio su 57 votanti 41 hanno scelto Zingaretti e 14 Martina. Poco niente i voti ottenuti dalle altre mozioni (3 voti per Roberto Giachetti e 1 per Maria Saladino).

Il maggior appuntamento è quello previsto sabato 12 quando il candidato alla segreteria nazionale PD sarà a Reggio, al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, alle 20.