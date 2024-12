Conad Centro Nord riceve il “Premio dei Premi” sull’innovazione ICT

Martedì 17 dicembre, presso il Salone Margherita a Roma, si è svolta la XIV edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione, noto come “Premio dei Premi”. Questo premio, istituito per concessione del Presidente della Repubblica presso la Fondazione Cotec, ha l’obiettivo di promuovere la cultura dell’innovazione in Italia, celebrando le eccellenze italiane nei settori dell’industria, dell’università, della ricerca, della pubblica amministrazione, del terziario e dell’artigianato e si distingue come una celebrazione annuale volta a riconoscere i più meritevoli tra i vincitori delle competizioni per l’innovazione organizzate da diverse associazioni e istituzioni italiane.

Conad Centro Nord ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, vincendo il “Premio dei Premi” nella categoria Innovazione ICT di Confcommercio per il progetto “L’intelligenza artificiale nell’approvvigionamento merce e assortimento di punto vendita in Conad Centro Nord: l’ottimizzazione della filiera distributiva”.

Il progetto vincitore ha avuto come obiettivo iniziale l’ottimizzazione del ciclo della supply chain di tutta la filiera distributiva, dal processo di ordine dei punti vendita alla previsione delle vendite. La previsione delle vendite si basa su modelli matematici che interpretano il comportamento dei consumatori, considerando variabili endogene (come i trend delle vendite) ed esogene (inflazione, comportamento dei competitor, condizioni socio-politico-economiche, il meteo).

L’applicazione di questo progetto ha ridotto del 36% le rotture di stock in ambito promozionale e ha ottimizzato gli indici di rotazione delle merci anche in ambito di vendite standard, diminuendo gli scarti e il gettato nei reparti freschi e riducendo fino al 50% i tempi delle attività manuali ridondanti.

Un altro importante risultato è stato l’interpretazione statistica dei fenomeni, che ha permesso di analizzare, attraverso gli indici di penetrazione, gli assortimenti presenti nei punti vendita, ottimizzandoli rispetto ai trend di mercato. La macchina analizza e fornisce consigli per la presa di decisione in materia di facing e layout di ciascun punto di vendita.

A ritirare il premio è stato Stefano Elli, Direttore Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e Innovazione Tecnologica di Conad Centro Nord, che dichiara: “Questo riconoscimento è una testimonianza del nostro impegno costante nell’innovazione e nella sostenibilità, in particolare nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Stiamo effettuando investimenti significativi per esplorare e implementare nuovi paradigmi tecnologici, con un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale, ma soprattutto per offrire un servizio migliore ai nostri clienti”.

Il successo di Conad Centro Nord nell’innovazione ICT è frutto del lavoro di un gruppo dedicato composto da informatici, Data Analyst ed esperti in Business Intelligence evoluta. Questo team è formato da giovani professionisti, tutti sotto i 30 anni, che portano una ventata di freschezza e nuove idee all’interno dell’azienda. La loro competenza e il loro entusiasmo sono stati fondamentali per lo sviluppo e l’implementazione dei progetti innovativi e per gli ulteriori progetti a cui l’azienda sta lavorando.

A questo team interno, si aggiungono anche collaborazioni con Università e Start up.



Con l’Università di Bari, che partecipa al finanziamento di un bando della regione Puglia, c’è in corso un progetto che riguarda lo sviluppo di un robot dotato di telecamere e tecnologia di riconoscimento immagini. Questo robot, dialogando con i sistemi di centrale di Conad Centro Nord, supporta i punti vendita nella lettura e ottimizzazione espositiva dei prodotti, nella gestione del pricing e nel monitoraggio del turnover quotidiano dei prodotti.

Prosegue la collaborazione con la startup Tuidi, un’azienda composta da 25 giovani ricercatori tra matematici e informatici. Questa partnership si è rivelata estremamente fruttuosa, permettendo di combinare l’esperienza e le risorse di Conad con l’innovazione e la creatività della start up. Insieme, si stanno esplorando nuove soluzioni tecnologiche per migliorare ulteriormente l’efficienza e la qualità del servizio offerto ai clienti.

Conad Centro Nord sta lavorando anche ad altri due progetti: la codifica automatizzata e tecnologica che permette gestire e aggiornare le referenze dei prodotti, migliorando efficienza e riducendo errori nella gestione dei prodotti e l’utilizzo dell’AI generativa nella formazione per creare contenuti formativi personalizzati e adattivi, migliorando le competenze del personale in modo coinvolgente ed efficace.

“La vittoria del “Premio dei Premi” per l’Innovazione ICT di Confcommercio rappresenta un riconoscimento per noi importante che dimostra il nostro impegno per essere un’azienda all’avanguardia nell’utilizzo delle nuove tecnologie, investendo in progetti avanzati e collaborando con startup innovative. Questo premio non solo celebra i risultati raggiunti finora, ma ci incoraggia a continuare su questa strada, promuovendo la cultura dell’innovazione e contribuendo allo sviluppo del Paese” chiosa Ivano Ferrarini, Amministratore Delegato di Conad Centro Nord.