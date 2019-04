Classifica del Sole 24 Ore: Bonaccini sesto tra i governatori più graditi

E’ della Lega il podio della nuova edizione del Governance Poll di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e pubblicato sul quotidiano di lunedì 8 aprile. Primo è Luca Zaia con il 62% dei consensi e un incremento di quasi 12 punti rispetto al risultato delle regionali del 2015. Poi il governatore del Friuli Massimiliano Fedriga, con il 51,1%. Terzo Attilio Fontana della Lombardia. Il centrodestra, poi, si prende anche il quarto e quinto posto con i neoeletti in Abruzzo, Marco Marsilio, e Sardegna, Antonio Solinas.

Il primo presidente Pd è il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, sesto con il 44,2%, anche se in calo di 4,8 dalle elezioni.

Sono solo tre i presidenti che aumentano il loro consenso rispetto al giorno delle elezioni (Zaia, Toti e Zingaretti), per due la situazione è identica, mentre per i rimanenti 11 si registra un decremento. Il neo-segretario del Pd raccoglie in particolare il 38,8%, quasi tre punti in più dello scorso Governance Poll.

Il governatore emiliano Stefano Bonaccini ha commentato: “Fosse vero… il 49% a cui si fa riferimento era il voto reale di un’altra epoca politica, mentre alle politiche dello scorso anno il centrosinistra qui ha raccolto poco più del 30%… Se fosse vero che l’indicazione di voto è attorno al 45%, sarebbe qualcosa di molto positivo”.