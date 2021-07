Cerreto Laghi. Due escursioniste in difficoltà nei pressi di cima Belfiore salvate dal Soccorso Alpino

Nel pomeriggio di domenica 25 luglio i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti con squadre territoriali e unità cinofile in aiuto di due escursioniste in difficoltà nei pressi di Cima Belfiore, sull’Appennino reggiano. Le due ragazze, una ventenne e una ventinovenne residenti a Carrara, in Toscana, hanno perso l’orientamento lungo il sentiero di ritorno verso la località di Cerreto Laghi e hanno chiamato i carabinieri per chiedere aiuto.

I militari, a quel punto, hanno allertato la macchina dei soccorsi. I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto le due ragazze, che sono state trovate in buone condizioni di salute, e le hanno riaccompagnate a Cerreto Laghi.