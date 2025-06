Casoni di Luzzara. Precipita dal tetto di un edificio, operaio finisce in ospedale

Nella mattinata di sabato 28 giugno, intorno alle 11, si è verificato un grave incidente sul lavoro in località Casoni di Luzzara, nella Bassa Reggiana: un operaio di 37 anni residente in Trentino, che stava intervenendo sul tetto di un edificio in ristrutturazione in un’azienda di via Valbrina, è rimasto seriamente ferito dopo essere precipitato – per cause ancora da chiarire – da un’altezza di circa dieci metri.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Parma, dove è attualmente ricoverato; secondo le informazioni finora disponibili, l’operaio non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri di Brescello, per effettuare i rilievi del caso e per accertare eventuali profili di responsabilità per quanto accaduto.