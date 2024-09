Casina. Chiude la mostra sul libro, video sulla cittadinanza a Christopher Lee (Il Signore degli Anelli)

Festa della chiusura della mostra Luogo Libro – Edizioni e libri d’artista, creata da Elisa Pellacani alla Biblioteca di Casina (in via Marconi, 7), con una promozione sui libri in esposizione del 50%.



Sempre sabato 28 settembre, sarà pubblicato online il video del 2004 sulla cittadinanza onoraria del Comune di Casina a Christopher Lee, iconico attore britannico discendente dei marchesi Carandini: un tempo signori del Castello di Sarzano.

Il filmato, opera di Luigi Pignedoli, è stato proiettato per la prima volta in pubblico il 13 settembre 2024 nella serata inaugurale di casina A pennino – Scritture Reggiane; ed è un documento inedito, grezzo ma verace, che consente di rivivere i momenti topici della cerimonia e di ascoltare le parole vibranti d’emozione (in eccellente italiano) dello stesso Lee.

Il video sarà disponibile sul canale www.youtube.com/@luigipignedoli

Il libro è un luogo in cui poter sostare senza limiti di tempo. È un archivio dell’immateriale, del non detto, di ciò che potrebbe dimenticarsi o restare dialogo privilegiato per pochi.

Il libro, strumento antico eppure sempre nuovo, è nella sua fisicità un testimone indelebile. Come un’opera d’arte, vive per chi lo sfoglia e lo legge: unendo alle parole la ricerca sulle immagini, sui formati, sui materiali.

Il libro è un oggetto e un modo di pensare che richiede e produce creatività nell’incontro tra contenuto e forma.

La mostra, realizzata con la casa editrice Consulta librieprogetti, attiva a Reggio Emilia dal 2000, propone una selezione di opere d’autrici e autori reggiani dedicate a poesia, narrativa, saggistica, scienza, immaginario e realtà.

I prototipi, le immagini e i materiali dei libri d’artista esposti rivelano la collaborazione tra lavori autoriali diversi e l’apporto artistico di Elisa Pellacani.

Idee ed esperienze diventano multiplo: sfogliabile, portatile, riproducibile, proprio come un libro.

Al pubblico ritrovare, tra le pagine e nelle copertine, gli oggetti e i materiali in mostra.

Dal 13 al 28 settembre 2024.

Biblioteca Comunale Sincero Bresciani – Casina (RE), via G. Marconi 7.

A cura e con opere di Elisa Pellacani