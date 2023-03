Case Memoria, si prenota sino al 31 marzo

Prorogato al 31 marzo il termine per prenotare una visita in una delle oltre 100 case museo italiane che apriranno le porte per la seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1 e 2 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Visto l’alto numero di adesioni che stanno continuando ad arrivare, è stato deciso di prorogare di un giorno i termini per le adesioni.

Obbiettivo dell’associazione, che mette in rete 98 case museo in 14 regioni italiane, è ancora una volta quello di celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato a tutto tondo. Per questo l’invito è stato esteso a tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte delle Case della Memoria.

Dunque ecco un fine settimana di porte aperte per scoprire le case che hanno ospitato i “Grandi”. Da Ugo Tognazzi a Leonardo Da Vinci, da Antonio Canova a Salvatore Quasimodo, da Luciano Pavarotti a Giuseppe Verdi, da John Keats a Pier Paolo Pasolini, passando per Michelangelo Buonarroti, Vittorio Alfieri, Ignazio Silone, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Tonino Guerra, Primo Conti, Giacomo Puccini, Giosuè Carducci, Giovanni Boccaccio e tanti altri ancora.

Quest’anno, a simbolica chiusura dell’anno del centenario della nascita di Ugo Tognazzi (1922-1990) l’iniziativa vede come ambasciatore d’eccezione Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della Memoria dedicata al grande attore, Casa Vecchia a Velletri. Inoltre, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, oltre che di Icom Italia.

Fino al 31 marzo è possibile prenotare le visite, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco aggiornato delle case partecipanti corredato dalle indicazioni per la prenotazione. A seguire, l’elenco delle case che aderiscono al progetto.

PIEMONTE: Museo Alfieriano/Casa natale di Vittorio Alfieri – Asti; Museo Casa Don Bosco – Valdocco (TO); Casa Cavassa – Saluzzo (CN); Museo Casa Galimberti – Cuneo; Casa Pellico – Saluzzo (CN); Fondazione Cosso – Castello di Miradolo – San Secondo di Pinerolo (TO); Museo Civico Luigi Mallé – Dronero (CN)

LOMBARDIA: Fondazione Vittorio Mazzucconi – Milano; Museo Diotti – Casalmaggiore (CR); Villa Bernasconi, la casa che parla – Cernobbio (CO); Museo Ponchielliano: casa museo di Amilcare Ponchielli – Casalbuttano, Paderno Ponchielli (CR)

VENETO: Museo Gypsotheca Antonio Canova – Possagno (TV); Casa Museo Goffredo Parise – Ponte di Piave (TV); Casa sul Piave Goffredo Parise – Salgareda (TV)

FRIULI VENEZIA GIULIA: Museo “Casa di Osiride Brovedani” – Trieste; Centro Studi Pier Paolo Pasolini – Casarsa della Delizia (PN); Studio Psacaropulo – Trieste

LIGURIA: Museo di Vittorio G. Rossi e Museo di Camillo Sbarbaro “Scampoli multimediali” – Santa Marghetita Ligure (GE)

EMILIA ROMAGNA: Casa Museo Leo Amici – Lago di Monte Colombo (RN); Casa Artusi – Forlimpopoli (FC); Museo Francesco Baracca – Lugo (RA); Museo di Casa Barezzi – Busseto (PR); Casa Museo Raffaele Bendandi – Faenza; Casa Bertozzi – Forlimpopoli (FC); Palazzo Boncompagni – Bologna; Villa Silvia Carducci – Lizzano Cesena (FC); Biblioteca Museo Archivio Casa Carducci – Bologna; Museo civico del Risorgimento – Bologna; Museo Casadei – Savignano sul Rubicone (FC); Palazzo Comelli – Camugnano (BO); Casa dell’Upupa- Casa Studio Ilario Fioravanti – Sorrivoli di Roncofreddo (FC); Museo Ettore Guatelli – Ozzano Taro (PR); Casa dei Mandorli di Tonino Guerra – Pennabilli (RN); Casa Museo Olindo Guerrini – Sant’Alberto (RA); Museo Luigi Illica – Castell’Arquato (PC); Casa Museo Paolo Liverani – Faenza (RA); Museo Marconi – Sasso Marconi (BO); Casa Museo Vincenzo Monti – Alfonsine (RA); Casa Moretti – Cesenatico (FC); La Casa Rossa di Alfredo Panzini – Bellaria Igea Marina (RN); Museo Casa Pascoli – San Mauro Pascoli (FC); Casa Museo Luciano Pavarotti – Modena; Casa Museo Renzo Savini – Bologna ; Museo della Rocca di Dozza – Dozza (BO); Casa Rossini – Lugo (RA); Casa natale Arturo Toscanini – Parma; Palazzo Tozzoni – Imola (BO); Casa studio Giulio Turci “Un nido di passeri”- Santacangelo di Romagna (RN); Casa Natale di Giuseppe Verdi – Roncole Verdi, Busseto (PR); Museo Civico Don Giovanni Verità – Modigliana (FC); Atelier Tullio Vietri – Bologna

TOSCANA: Studio di Piero Bargellini – Firenze; Casa Museo Sigfrido Bartolini – Pistoia; Museo Casa di Giovanni Boccaccio – Certaldo Alto (FI); Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi – Arezzo; Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti – Caprese Michelangelo (AR); Fondazione Casa Buonarroti – Firenze; Museo Casa Busoni – Empoli (FI); Casa Natale Giosue Carducci – Valdicastello (LU); Museo “Casa Carducci” – Santa Maria a Monte (PI); Museo Casa Carducci – Castagneto Carducci (LI); Museo Casa Enrico Caruso – Lastra a Signa (FI); Museo Primo Conti – Fiesole (FI); Casa Museo Francesco Datini – Prato; Casa natale di Leonardo da Vinci – Anchiano, Vinci (FI); Casa Guerrazzi – Cecina (LI); Museo della Badia di Vaiano – Casa Agnolo Firenzuola; Casa Guidi, Casa della Memoria di Elizabeth Barrett e Robert Browning – Firenze (evento il 3 aprile); Cimitero Evangelico agli Allori – Firenze; Cimitero degli Inglesi – Firenze (evento il 3 aprile); Casa Fosco Maraini – Località Pasquiglìora, Molazzana (LU); Casa Studio Quinto Martini – Seano, Carmignano (PO); Fondazione Montanelli Bassi – Fucecchio (FI); Villa di Papiano – Lamporecchio (PT); Casa Museo Giovanni Pascoli – Castelvecchio Pascoli (LU); Villa Pozzolini di Bivigliano – Vaglia (FI); Puccini Museum, Casa natale – (Lucca); Museo Villa del Mulinaccio, Casa Filippo Sassetti – Vaiano (PO); Villa “Il Tondo dei Cipressi” di Giovanni Spadolini – Firenze; Casa Museo “Leonetto Tintori” – Figline (Prato); Villa Tinti Fabiani – Petrazzi, Castelfiorentino (FI); Museo Ugo Guidi sede di Massa (MS); Museo Venturino Venturi – Loro Ciuffenna (AR)

UMBRIA: Palazzo degli Oddi Marini Clarelli – Perugia; Casa Menotti – Spoleto

MARCHE: Casa museo “Pio VIII Castiglioni” – Cingoli (MC); Casa Montessori Chiaravalle – Chiaravalle (AN); Casa Natale/Museo Corridoni – Corridonia (MC); Casa natale di Enrico Mattei – Acqualagna (PU); Casa Rossini (Casa Natale di Gioachino Rossini) – Pesaro (PU); Museo Nazionale Rossini – Pesaro (PU); Archivio, Biblioteca, Museo Gaspare Spontini – Majolati Spontini (AN)

LAZIO: Museo Hendrik Christian Andersen – Roma; Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX – Roma; Keats-Shelley Memorial House – Roma; Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli – Ferentino (FR); Locanda Martorelli-Museo del Grand Tour – Ariccia (RM); Museo Casa Scelsi – Roma; Casa Museo Ugo Tognazzi – Velletri (RM); Studio n.12 di Francesco Trombadori, Villa Strohl-Fern – Roma;

ABRUZZO: Pinacoteca civica casa museo “Vincenzo Bindi” – Giulianova (TE); Centro Agathé Casa Museo Mario Dell’Agata – Pineto (TE); Casa Museo Ignazio Silone – Pescina (AQ)

BASILICATA: Museo Michele Tedesco e dell’Ottocento Lucano – Moliterno (PZ)

SICILIA: Casa Museo Luigi Capuana – Mineo (CT); Centro studi Maria Costa – Paradiso, Messina (ME); Casa Cuseni, Museo delle Belle Arti e del Grand Tour della Città di Taormina – Taormina (ME); Castello di Donnafugata – Ragusa; Palazzo Lanza Tomasi – Palermo; Casa Giudice Livatino – Canicattì (AG); Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi – Palermo; Museo Casa Natale di Vincenzo Bellini – Catania; Museo casa natale Salvatore Quasimodo – Modica (RG); Casa natia Suor Rosa Roccuzzo – Monterosso Almo (RG); Casa del Poeta Vann’Antò – Contrada Costa, Ragusa (RG); Museo dell’immaginario verghiano – Vizzini (CT)