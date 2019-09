Caldo fino a mercoledì, poi temporali e temperature in calo

Da mercoledì è in arrivo maltempo e una diminuzione delle temperature. Sono attesi rovesci e temporali e le temperature cominceranno a scendere, a partire dal Nord, fino a 8 gradi in meno. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, «fino a domani saremo in compagnia dell’anticiclone subtropicale, che garantirà tempo in prevalenza stabile, soleggiato ma soprattutto caldo durante il giorno, con temperature su valori pienamente estivi.

Attese massime fino a 30-32 gradi sulle aree interne, specie del Centrosud, con marcate escursioni termiche rispetto alle ore notturne, quando il clima si manterrà fresco». Il tempo cambierà da mercoledì per l’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa. «Sono attesi – precisa – rovesci e temporali sparsi, con primi occasionali fenomeni anche al Centro, in particolare su Appennino, Toscana interna, Umbria e Marche». Giovedì «acquazzoni e temporali – aggiunge Ferrara – si estenderanno alle regioni del Centrosud, liberando contestualmente quelle del Nord dove avanzeranno schiarite a partire dalle Alpi. Non sono esclusi fenomeni localmente intensi anche a carattere di nubifragio o con grandine, in particolare su Triveneto, Emilia Romagna e regioni adriatiche.

Fenomeni più localizzati sulle regioni tirreniche, solo isolati su Riviera ligure e Isole Maggiori. Venerdì il tempo – precisa – sarà in rapido miglioramento, per la rimonta dell’alta pressione che riporterà stabilità soprattutto al Centronord». «Il passaggio instabile sarà accompagnato dall’arrivo di aria più fresca dal Nord Europa, che farà calare le temperature ponendo uno stop almeno temporaneo al caldo anomalo di questi giorni. Atteso un calo anche di 6-8 gradi in particolare al Nord e lungo il litorale adriatico.