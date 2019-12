Borgonzoni: non cambio idea su Bibbiano

Scrive in un post su Facebook la senatrice e candidata del centrodestra alle prossime regionali di gennaio Lucia Borgonzoni in merito alla vicenda dei presunti affidi illeciti nella Val d’Enza. “#Bibbiano. Io non cambio idea. Chi ha sbagliato deve pagare.Tra un festeggiamento e l’altro il Pd si ricordi dell’orrore dei bambini sottratti alle loro famiglie senza una ragione, delle sofferenze e delle ingiustizie.

Per qualcuno non sarà stato un “sistema”, ma nel registro degli indagati sono finite 28 persone, si sono aperti nuovi filoni d’inchiesta, una funzionaria del Comune di Reggio Emilia è stata indagata per depistaggio ed emergono nuovi casi preoccupanti.

L’ultimo è la denuncia fatta da due genitori di Bibbiano che non vedono da ormai sette mesi la figlia di tre anni. La fine delle indagini, che dovrebbe essere imminente, consentirà di far luce, giustizia e chiarezza sui fatti. Minori e famiglie hanno bisogno di tutele e protezione. E noi continueremo la nostra battaglia politica per ottenerle”.