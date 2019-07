Bibbiano. Soncini: bene ha fatto il Pd querelare Di Maio

Il vicepresidente dell’Assemblea regionale dell’Emilia-Romagna Ottavia Soncini (Pd) in una nota ha detto a proposito delle parole del vicepremier Luigi Di Maio sull’inchiesta Angeli e Demoni: “Dall’alto della sua caratura morale e professionale l’onorevole Di Maio ha cercato di offendere sia il Pd, sia i cittadini di Bibbiano (compresi quelli che votarono per lui) associando il partito e il Comune come si trattasse di una cosa sola, unita e non commendevole. Suggeriamo al capo politico provvisorio del Movimento 5 Stelle di usare prudenza: l’associazione sotto inchiesta a Bibbiano, che tanto lo preoccupa, fu gratificata recentemente con tanto di premio in denaro per meriti conquistati sul campo proprio dai 5 Stelle della Regione Piemonte. Non sarà che Di Maio utilizzi Bibbiano per coprire l’immobilismo e le divisioni del governo di cui è vicepremier? Bene ha fatto il PD a querelarlo”.