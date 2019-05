Benedetta Fiorini sfida Di Maio: “Cosa hai fatto per gli imprenditori del Made in Italy?”

La deputata emiliana di Forza Italia Benedetta Fiorini ha lanciato una sfida al ministro del lavoro Luigi Di Maio, atteso sabato 18 maggio a Reggio per un incontro della campagna elettorale in vista del voto del 26 maggio: “Rispondi a tutti gli imprenditori, ai produttori e ai lavoratori del Made in Italy che operano qui (e ti garantisco che sono in tanti): cosa hai fatto per loro? Quando comincerai, se mai lo farai, a occuparti veramente di loro?”.

Secondo la Fiorini “non c’è tempo da perdere perché per chi lavora il tempo è denaro e spazio lasciato alla concorrenza! Bisogna promuovere, tutelare e agevolare la commercializzazione del prodotto italiano” affidando questo impegno a un unico soggetto coadiuvante, il Ministero per il Made in Italy, come suggerisce la proposta di legge presentata dalla deputata azzurra “frutto dell’ascolto e del confronto con tutti gli attori di questa importante filiera”.

“Tu li hai mai sentiti? L’Italia è il settimo paese manifatturiero al mondo, ma potrebbe svettare molto più in alto. Questo grazie al lavoro di chi fa impresa e produce lavoro, non certo al ministro che si fregia di questo titolo. Signor ministro Di Maio, visto che oggi vieni a conoscere la nostra Reggio , ricordati che qui, come in tutto il resto del paese, si danno da fare i migliori ambasciatori del Made in Italy, coloro che lo producono. Non puoi ignorare le loro richieste!”.