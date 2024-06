Radio Bruno, attesi migliaia a Reggio

Radio Bruno parte con il tour estivo da Reggio Emilia. Ecco il messaggio dell’emittente radiofonica emiliana: “Ecco il cast della prima tappa di Yoga Radio Bruno Estate 2024 a Reggio Emilia! Vi aspettiamo il 25 Giugno in Piazza della Vittoria

a Reggio Emilia!

INGRESSO GRATUITO!

Presentano Enzo Ferrari e Alessia Ventura!

Segui la diretta sul canale 73 Radio Bruno TV!

#YogaRadioBrunoEstate #RadioBruno #ReggioEmilia”.

Dopo il primo appuntamento di Reggio Emilia, il 9 luglio arriverà Piacenza, dove aveva fatto tappa anche l’anno scorso, quando erano stati 5mila i partecipanti. La location sarà quella di Piazza Cavalli.

Lo spettacolo si ripropone a distanza di dodici mesi anche a Forlì, dove sarà presente in Piazza Saffi il 17 luglio.

Gran finale in Toscana il 29 agosto, con lo “Yoga Radio Bruno Estate 2024” che porterà musica e divertimento in Piazza del Duomo a Prato.

I quattro appuntamenti saranno trasmessi come sempre anche in radio, in tv e sul web, ovvero su tutte le piattaforme di Radio Bruno.