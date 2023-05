Alluvione, Gualmini chiede dibattito d’urgenza al Parlamento europe su aiuti

L’europarlamentare Elisabetta Gualmini, vicepresidente del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, ha chiesto un dibattito d’urgenza sulle alluvioni drammatiche in Emilia-Romagna e Marche per la prossima plenaria di Bruxelles, allo scopo di ottenere più risorse dal Fondo di Solidarietà europeo. La sua dichiarazione: ‘Vogliamo tenere altissima l’attenzione sulle conseguenze drammatiche su agricoltura, imprese, famiglie e istituzioni a seguito dei disastri naturali avvenuti in Emilia-Romagna e Marche ha dichiarato l’onorevole Gualmini – Vogliamo chiedere alla Commissione europea, he ieri con la presidente Von der Leyen era presente nei luoghi dell’alluvione, uno stanziamento eccezionale del Fondo di solidarietà. Anche il gruppo dei Verdi ha chiesto il dibattito e sono convinta che ci sarà convergenza tra tutte le forze politiche. Come membro della Commissione Bilancio e soprattutto come vicepresidente dei Socialisti e Democratici ritengo serva inserire una discussione urgente nell’agenda del Parlamento europeo e poi spingere perché la Commissione eroghi quanto prima i fondi in una quantità adeguata. Voglio azioni concrete e non parole. Ed esprimo ancora una volta la mia solidarietà alle vittime e alle persone colpite, i miei ringraziamenti a tutte le istituzioni coinvolte e ai meravigliosi volontari che stanno lavorando incessantemente per tornare ad una possibile normalità.’