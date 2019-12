Parte la corsa elettorale di Ottavia Soncini

“8 impegni per Reggio Emilia” questo il titolo dell’iniziativa prevista per domenica 8 dicembre, alle ore 16 in Polveriera a Reggio Emilia, con la quale la consigliera regionale uscente Ottavia Soncini presenterà i suoi impegni per i prossimi cinque anni.

“Ho accettato di ricandidarmi alle Elezioni Regionali – scrive Soncini – per proseguire il mio impegno per Reggio Emilia. In questi 5 anni ho svolto il mio ruolo mettendo al centro i valori in cui credo. La politica come servizio a tutta la comunità, il diritto delle persone a non essere discriminate per le proprie opinioni, le scelte personali, il colore della pelle.

Come donna e come mamma sono consapevole di quanto ancora debba essere fatto per sostenere le famiglie mettendo attenzione particolare a quelle più fragili. Ormai troppo spesso nel dibattito pubblico siamo abituati a linguaggi violenti che diffondo odio razzismo e divisioni. Dobbiamo ricominciare a fare politica partendo dall’incontro e dal confronto, per costruire ogni giorno un nuovo modo di vivere insieme: una democrazia gentile”.

L’evento sarà caratterizzato da 8 persone che hanno accettato di portare la loro testimonianza: Elisabetta Gualmini, Annalisa Rabitti, Roberto Angeli, Marwa Mahmoud, Beatrice Lotti, Alessandra Medici, Francesco Bertolini e Chiara Bernardi. Infine sarà disponibile la traduzione in lingua dei segni e una zona gioco bimbi per intrattenere i più piccoli e consentire a tutti di partecipare.