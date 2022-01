Il 225esimo della nascita del Primo Tricolore, a Reggio il ministro Bianchi

Venerdì 7 gennaio 2022, Giornata nazionale della Bandiera, si celebra a Reggio Emilia – ospite d’onore sarà quest’anno il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi – il 225° Anniversario della nascita del Primo Tricolore, che nacque nella città emiliana il 7 gennaio 1797, quale bandiera della Repubblica Cispadana. Nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid 19, la giornata si svolgerà in forma ridotta e più sobria rispetto al tradizionale programma delle celebrazioni.

Non mancheranno i momenti più salienti delle commemorazione della bandiera nazionale, come l’alzabandiera, gli onori militari e gli interventi istituzionali dalla Sala del Tricolore e dal Teatro Romolo Valli per riflettere sul significato della giornata e dei valori di cui è foriera.

La cerimonia potrà essere integralmente seguita online sui canali social del Comune, collegandosi ai link www.youtube.com/comunereggioemiliaofficial/live e www.facebook.com/cittadireggioemilia/live

Le celebrazioni si apriranno alle ore 9.40 con la suonata a distesa della Campana Civica. A seguire, alle ore 10 in piazza Prampolini, alla presenza del ministro Patrizio Bianchi, del sindaco Luca Vecchi e delle altre autorità, si terranno l’alzabandiera, gli onori militari e l’esecuzione dell’Inno nazionale. Ad accompagnare i diversi momenti sarà la Fanfara del 3^ Reggimento Carabinieri Lombardia – Milano. Al termine della cerimonia, in condizioni meteo favorevoli, è previsto l’atterraggio di un paracadutista con una bandiera tricolore di 150 metri quadrati in piazza Prampolini: il lancio sarà effettuato dal ‘Reparto Attività Sportive dell’Esercito’, parte della Brigata Paracadutisti Folgore.

I cittadini interessati a partecipare alla cerimonia in piazza Prampolini, potranno farlo indossando la mascherina Ffp2: l’accesso sarà consentito fino a esaurimento dei posti (capienza 400 persone), senza prenotazione. Il pubblico potrà accedere alla piazza presentandosi esclusivamente ai varchi di ingresso dedicati in via Toschi, vicolo Broletto, via Palazzolo e via Aschieri. Non è necessaria la prenotazione.

Alle ore 10.45 le celebrazioni si sposteranno in Sala del Tricolore dove il sindaco Luca Vecchi e il ministro Patrizio Bianchi consegneranno una copia della Costituzione italiana a una delegazioni di studenti delle scuole secondarie di primo grado di Reggio Emilia (l’ingresso alla Sala del Tricolore è ad invito per ragioni di capienza della Sala stessa, solo con super greenpass e mascherina Ffp2).

Alle ore 11.30, al Teatro Municipale ‘Romolo Valli’, sono in programma gli interventi del sindaco Luca Vecchi e del ministro Patrizio Bianchi. La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche della Banda della Polizia di Stato. (Ingresso ad invito consentito solo con super greenpass e mascherina Ffp2).

Per motivi di sicurezza legati alla pandemia, la capienza dei posti è ridotta: i cittadini potranno seguire integralmente la cerimonia potrà sui canali social del Comune di Reggio Emilia.

LE ALTRE INIZIATIVE DEL 7 GENNAIO 2022

Ore 12-18 – Museo del Tricolore, piazza Casotti 1

Apertura del Museo del Tricolore

Ore 16 – Museo del Tricolore, piazza Casotti 1

Visita guidata al Museo del Tricolore

Iniziativa promossa da Lions Club Reggio Emilia Host Città del Tricolore (Distretto Lins 108Tb)

Ore 17 – Sala del Tricolore piazza Prampolini, 1

Concerto “Tricolore in viaggio…”

Tetra Saxophone Quartet con Annalisa Ferrarini (Soprano)

Promosso da Lions Club Reggio Emilia Host Città del Tricolore (Distretto Lions 108Tb).

Come cambia la viabilità in centro storico. Il 7 gennaio 2022, a seguito dello svolgimento delle celebrazioni per il 225° Anniversario della Nascita del Tricolore, verranno adottati i seguenti provvedimenti di modifica della viabilità:

Istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione:

Dalle ore 1 alle ore 14 in: corso Garibaldi tra via S. Liberata e via S. Pietro Martire; via Berta, da via S. Pietro Martire a via S. Liberata; via S. Pietro Martire, da via del Consorzio a vicolo delle Rose; piazza Gioberti; via Emilia Santo Stefano da piazzale Duca d’Aosta a piazza Gioberti; via Aschieri da via Colombina a piazza Prampolini; via Palazzolo da vicolo delle Rose a piazza Prampolini; via Sessi da piazza Martiri del 7 Luglio a via Battaglione Toscano; via Nobili da viale Isonzo a via Spallanzani; via Spallanzani da via Nobili a piazza Martiri del 7 Luglio; via Vittorio Veneto – tutta – compresa la piazzetta retrostante l’Hotel Posta.

Interruzione della circolazione stradale

Dalle ore 6 alle 14, e comunque fino al termine delle celebrazioni, in: piazza Prampolini e vie di accesso; via Emilia Santo Stefano, da piazza del Monte a via Campanini; piazza del Monte; via Emilia San Pietro, da piazza del Monte a via Don Andreoli; via Crispi; piazza Martiri del 7 luglio; piazza della Vittoria.