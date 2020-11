5 nuove regioni arancioni, Emilia resta gialla

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata un’ordinanza che, sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di regia, prevede il passaggio in zona arancione di 5 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. La Provincia di Bolzano passerà invece in area ‘rossa’. L’ordinanza andrà in vigore dall’11 novembre.

In attesa della decisione finale del Ministero della Salute che arriverà solo martedì, le indiscrezioni che arrivano da fonti della Regione indicano la Campania ancora in fascia gialla.