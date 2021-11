376 classi in quarantena in Lombardia

Salgono i contagi nelle scuole anche in Lombardia, dove sono 376 le classi in quarantena, secondo i dati relativi alla settimana tra il 25 e il 31 ottobre, con 7.682 alunni e 212 operatori scolastici in isolamento. Si tratta di oltre 100 classi e 2.400 alunni in più rispetto alla settimana precedente. Solo a Milano le classi in quarantena sono 126, con 2.960 alunni e 61 operatori scolastici in isolamento.

Il Covid rialza la testa un po’ in tutta Italia e in particolare nel Nord-Est: a Trieste il cluster della protesta si allarga, in Alto Adige il governo locale vede il rischio di nuove restrizioni come nella vicina Austria e in Veneto tornano i focolai, in particolare nella zona delle terme Euganee, a una ventina di chilometri da Vo’. La stessa che ha vissuto l’inizio dell’incubo della pandemia, con la prima vittima conclamata in Italia. Nel giorno in cui in Italia si contano oltre 5.000 nuovi positivi, il Veneto ne registra 781, anche se sulla cifra incide un riconteggio relativo ai tamponi antigenici, per cui 443 sono effettivamente relativi a oggi. Nella provincia di Padova sono 186. Qui il cluster Covid nella zona termale ha registrato negli ultimi 15 giorni un aumento dei casi, passando da una media di 80 a metà settembre a 110, ha comunicato l’azienda sanitaria locale. Sono sette gli alberghi interessati dai contagi che, per il 90% riguardano turisti. Poco distante, a Conselve, c’è un cluster in una casa di riposo con 60 positivi tra gli ospiti, di cui 59 non autosufficienti, e 8 tra gli operatori, tutti vaccinati: solo 17 sono sintomatici e solo uno è stato ricoverato.