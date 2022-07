25 luglio a Casa Cervi torna la Pastasciutta Antifascista, celebra la deposizione del duce

Lunedì 25 luglio 2022 a Gattatico torna la Festa antifascista 79 anni dopo la pastasciutta dei Cervi. Si apre alle 19, con distribuzione della pasta alle 20. Tra le istituzioni, oltre alla Presidente dell’Istituto Albertina Soliani, presenti i Sindaci di Parma e Piacenza Michele Guerra e Katia Tarasconi, il Presidente della Provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni, il Capo Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi e i Sindaci di Gattatico e Campegine Luca Ronzoni e Alessandro Spanò. Ospite della serata, l’attore Valerio Aprea. Sale al numero record di 160 la lista di Pastasciutte Antifasciste organizzate in Italia e nel mondo: mai così tante.

A Casa Cervi, come ogni anno, torna la storica Pastasciutta Antifascista, la celebre Festa celebrata all’aperto nel Parco “ai Campirossi” e nata grazie alla Famiglia Cervi, che il 25 luglio 1943 festeggiò la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini offrendo la pastasciutta a tutti i presenti nella piazza della vicina Campegine. I cancelli si aprono alle ore 19, mentre dalle 20 verrà distribuita la pastasciutta gratis a tutti i presenti. Nel menù saranno disponibili, come sempre, gnocco fritto e salumi e altri piatti locali. Durante tutta la serata il nuovo Museo di Casa Cervi, inaugurato il 28 dicembre scorso, sarà visitabile gratuitamente. L’ingresso alla serata è libero, non occorre prenotazione. Sono oltre 160 le Pastasciutte Antifasciste organizzate in Italia e nel mondo registrate nell’elenco ufficiale di Casa Cervi: un numero record che conferma l’importanza e la fama della ricorrenza in tutto il Paese.

IL PROGRAMMA – Alle ore 20,30 circa, sul palco, i saluti istituzionali: Albertina Soliani (Presidente Istituto Alcide Cervi), Giammaria Manghi (Capo Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna), Giorgio Zanni (Presidente Provincia Reggio Emilia), Michele Guerra (Sindaco di Parma), Katia Tarasconi (Sindaca di Piacenza), Luca Ronzoni (Sindaco di Gattatico), Alessandro Spanò (Sindaco di Campegine).

A seguire, si terrà la premiazione del Festival di Resistenza – Teatro per la Memoria, in programma dal 7 al 25 luglio nell’aia di Casa Cervi, con la consegna del primo e del secondo premio “Museo Cervi – Teatro per la Memoria” e del premio “Gigi Dall’Aglio” della Giuria Under 30. Il Festival, giunto alla sua XXI edizione, è organizzato dall’Istituto Alcide Cervi insieme a Boorea Emilia Ovest.

A seguire, verso le ore 21,45, in scena con uno spettacolo l’attore Valerio Aprea, noto per film e serie tv come Boris e per i suoi recenti monologhi nel programma di LA7 Propaganda Live. La serata continua con Aemilia. Appunti di viaggio, uno spettacolo di musica, poesia e narrazione del collettivo VocinQuArteT, prodotto da VocinArte. A fine serata, il consueto Dj Set Resistente, a cura del dee-jay Mark Bee.

OLTRE 160 PASTASCIUTTE IN ITALIA E NON SOLO – Non solo a Casa Cervi: ormai da molti anni la Pastasciutta Antifascista viene celebrata in varie sedi in tutto il Paese e anche all’estero. Sono oltre 160 gli organizzatori che si sono iscritti alla Rete delle Pastasciutte, l’elenco ufficiale redatto dall’Istituto Alcide Cervi: un numero record, mai registrato prima. Dal Friuli alla Sicilia, dal Piemonte alla Sardegna, ma anche all’estero: in Lussemburgo, in Danimarca, in Germania e negli Stati Uniti si ripeterà la storica Festa “inventata” dai Cervi. L’elenco completo è disponibile su www.istitutocervi.it.

Per informazioni e programma è possibile visitare il sito www.istitutocervi.it; è possibile mandare contributi foto e video taggando le pagine Facebook e Instagram dell’Istituto e utilizzando l’hashtag #pastaliberatutti. Tra coloro che condivideranno le storie con momenti della Pastasciutta a Casa Cervi verranno estratti a sorte due profili, che riceveranno in omaggio la nuova maglietta ufficiale di Casa Cervi.