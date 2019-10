Vino Made in Emilia in vetrina a Enologica

Tre giorni dedicati alle eccellenze del vino ‘Made in Emilia-Romagna’ con la partecipazione di oltre un centinaio di produttori della regione. Dal 19 al 21 ottobre torna a Bologna ‘Enologica’, il Salone del Vino e del prodotto tipico dell’Emilia-Romagna, organizzato e gestito dall’Enoteca regionale. Lo ospiterà palazzo Re Enzo, in pieno centro storico, i cui spazi si trasformeranno in una via Emilia virtuale dove sarà possibile trovare i migliori marchi del territorio: l’Albana e il Sangiovese per la Romagna, il Pignoletto per il Bolognese, il Gutturnio per il Piacentino, il Lambrusco per il Modenese, il Reggiano e il Parmense, e tanti altri.

Il programma (www.enotecaemiliaromagna.it) è corposo. Oltre al vino sono previste degustazioni e soprattutto nove cooking show di altrettanti chef, tra i più famosi della via Emilia. Ci sarà spazio anche per confronti e dibattiti tra esponenti del mondo turistico e dell’enogastronomia a ‘Via Emilia Cooking & Wine Talk’ curato da Adua Villa e Luca Gardini.