VascoNonStop live 2019, per Vasco Rossi 4 concerti a Milano. I biglietti da giovedì

Il popolo di Vasco Rossi è già in movimento per i concerti programmati in Lombardia e Sardegna. Vasco Rossi ha infatti annunciato le prime date ufficiali dei suoi concerti per il 2019. Il suo show toccherà solo Milano e Cagliari. Le date allo stadio di San Siro saranno quattro (1, 2, 6 e 7 giugno), mentre per sapere i giorni cagliaritani bisognerà pazientare ancora un po’.

Così, dopo avere viaggiato in lungo e in largo l’Italia l’anno scorso, ora il “NonStop Live 2019” si concentrerà dunque solo quelle due città. Escluse le prove tecniche e generali, non sono previsti concerti in altre città.

E saranno aperte da giovedì 8 novembre le vendite dei biglietti per i 4 concerti milanesi