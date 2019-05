Sabato 4 maggio a Reggio il candidato del Pd alle elezioni europee Furio Honsell

Sabato 4 maggio, in occasione della visita in città del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, sarà a Reggio anche il candidato alle elezioni europee Furio Honsell, ex sindaco di Udine e attuale consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia. Honsell, candidato con il Partito Democratico per la circoscrizione Nord Est, è noto anche per aver partecipato alla celebre trasmissione televisiva “Che tempo che fa”, dove ha portato i suoi giochetti matematici.

Il prof. Honsell sarà al Noce Nero di Reggio alle 13 per l’incontro del Pd reggiano con il segretario Zingaretti; nel pomeriggio, invece, parteciperà alle Giornate della Laicità all’Università, prendendo parte al dibattito “La creatività dei migranti”.

Alle 18, infine, negli spazi della Polveriera di piazzale Oscar Romero sarà protagonista di un’iniziativa dal titolo “L’Europa delle città passa dai diritti”, alla quale parteciperanno anche il sindaco di Reggio Luca Vecchi e i candidati al consiglio comunale reggiano Marwa Mahmoud e Nicola Tria. Al termine è previsto un aperitivo per tutti i partecipanti.