Rio Saliceto. Raid di alcolici vestiti da sub

Si aggiravano con fare sospetto, nel parcheggio del supermercato Conad di Rio Saliceto. Personale dipendente del supermercato ha contattato il 112, richiedendo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri.

Sul posto, i militari della stazione dei carabinieri di Campagnola Emilia, hanno proceduto all’identificazione dei due uomini di 33 e 48 anni. Sulla loro auto, nel bagagliaio, avevano, nascoste sotto indumenti e zaini, 25 bottiglie di superalcolici di varie marche, per un valore complessivo di circa oltre 600 euro, di cui i due uomini, non sono stati in grado di fornire alcuna ricevuta comprovante l’acquisto. Inoltre uno dei due uomini, indossava una particolare tuta da sub modificata artigianalmente. La parte superiore presentava un foro realizzato con precisione all’altezza dell’addome, probabilmente creato per nascondere bottiglie di alcolici.

Con l’accusa di ricettazione, i carabinieri di Fabbrico hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia i due uomini, entrambi di origine georgiana, e in Italia senza fissa dimora.