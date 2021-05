Reggio, spallata alla ‘ndrangheta: sequestro di beni per oltre 1 milione

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza quando sono trascosri circa 6 anni dalla conclusione da Aemilia” hanno inferto un altro duro colpo alla cosca della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna. Le inchieste giudiziarie avevano già dimostrato la capacità della ‘ndrangheta emiliana di infiltrarsi nell’economia nazionale e all’estero, di operare un sistematico ricorso allo strumento dell’intestazione fittizia dei beni, provento dei reati, per eludere i provvedimenti in materia di sequestri.

In questo contesto si inquadra l’attività eseguita nei confronti di un 43enne, imprenditore edile, originario di Crotone, ma residente da anni a Reggio Emilia. All’uomo è stata notificata la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro dei beni, proposta dal questore di Reggio Emilia e avallata dal Tribunale di Bologna, riferita a 9 immobili in provincia di Reggio Emilia, terreni annessi, ditte operanti nel settore dell’edilizia, conti correnti e autovetture, per un valore che supera un milione di euro.

Le indagini patrimoniali della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza hanno dimostrato come il soggetto avesse fittiziamente intestato a sé e ad altre persone compiacenti beni riconducibili alla cosca, portando avanti, nell’interesse del sodalizio, anche attività imprenditoriali.

I dettagli dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata in Questura.